Dự báo thời tiết ngày 7/10: Nam Bộ gia tăng mưa diện rộng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 7/10

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 7/10, khu vực Nam Bộ gia tăng mưa diện rộng. Ảnh: HT

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Thanh Hóa đến TP. Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 28-31 độ; phía Nam 25-28 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị) có mưa vài nơi, riêng phía Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam (khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp.Huế) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng sớm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 25-28 độ; phía Nam 30-33 độ.

Có mây, phía Bắc (Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi) có mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.