Hà Nội tăng cường kiểm tra an toàn giao thông tại các dự án trọng điểm

Kiểm tra để chấn chỉnh, tháo gỡ vướng mắc

Thời gian qua, Hà Nội triển khai nhiều dự án giao thông quy mô lớn, trong đó có những công trình giữ vai trò kết nối khu vực trung tâm với các tỉnh, thành phía Tây Bắc và các tuyến đường huyết mạch của Thủ đô. Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, công tác tổ chức giao thông, an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại các công trường được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Tổ công tác của Sở Xây dựng kiểm tra tại dự án Vành đai 2,5. Ảnh: Phạm Công

Theo ông Lê Xuân Tiến, Phó Trưởng phòng Kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội, Giám đốc Sở Xây dựng đã thành lập 3 tổ công tác để kiểm tra các dự án giao thông trên địa bàn. Hoạt động kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại liên quan đến an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư và nhà thầu để báo cáo thành phố, tìm giải pháp tháo gỡ.

Qua kiểm tra thực tế, cơ bản các chủ đầu tư và nhà thầu đã thực hiện các yêu cầu về bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn yêu cầu tăng cường tưới nước, rửa đường, nhất là tại những tuyến đường có phương tiện vận chuyển vật liệu thường xuyên qua lại, nhằm hạn chế bụi phát sinh.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm biện pháp thi công đã được phê duyệt, bổ sung ngay những hạng mục còn thiếu như biển báo, rào chắn, thiết bị cảnh báo và nhân lực điều tiết giao thông tại các vị trí cần thiết.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội, cho biết, các đội khu vực và đội chuyên ngành được phân công thực hiện nhiệm vụ theo địa bàn, phối hợp với Cảnh sát giao thông, Công an phường, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu để bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công.

Đáng chú ý, việc kiểm tra không chỉ dừng ở nhắc nhở. Đối với những trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo quy định. Qua quá trình kiểm tra, phối hợp xử lý, các đơn vị đã lập biên bản xử phạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng đối với những hành vi như không bố trí người hướng dẫn giao thông, không đặt biển báo, rào chắn theo quy định, gây mất an toàn tại khu vực thi công.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, việc tăng cường kiểm tra tại các công trình trọng điểm nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu. Qua đó, các dự án vừa phải bảo đảm chất lượng, tiến độ, vừa bảo đảm an toàn cho người lao động và người tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, các đội kiểm tra phụ trách địa bàn sẽ tiếp tục thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Những vi phạm gây mất an toàn sẽ tiếp tục được xử lý theo quy định, góp phần hạn chế tình trạng công trường gây ảnh hưởng kéo dài đến giao thông và đời sống người dân.

Đẩy nhanh tiến độ nhưng không bỏ qua an toàn

Một trong những dự án đang được kiểm tra là dự án xây dựng đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Theo ông Đỗ Minh Anh, tư vấn giám sát dự án, đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 30%.

Do công tác giải phóng mặt bằng được bàn giao theo nhiều đợt, thời gian triển khai thi công thực tế của dự án còn hạn chế. Một số gói thầu mới có mặt bằng đầy đủ từ tháng 3-2026. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu tiến độ, các nhà thầu đang phải tăng thời gian thi công, huy động thêm máy móc, nhân lực và tổ chức thi công 3 ca.

Theo đơn vị tư vấn giám sát, việc đẩy nhanh tiến độ không đồng nghĩa với việc xem nhẹ chất lượng và an toàn. Công tác giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường được tăng cường trên toàn công trường.

Tại những vị trí giao cắt với đường đang khai thác, nhà thầu bố trí người điều tiết giao thông. Ban đêm, các khu vực thi công được tăng cường chiếu sáng, lắp đặt đèn cảnh báo. Các hố thu, vị trí nguy hiểm được rào chắn, đặt biển cảnh báo. Công tác bảo hộ lao động, an toàn điện cũng được chú trọng.

Đặc biệt, hoạt động tưới nước làm sạch bụi được duy trì thường xuyên trên các tuyến đường liên quan đến dự án và khu vực xung quanh.

Theo ông Trần Quang Thái, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty TNHH Hoàn Hảo, nhà thầu đang dốc toàn lực thi công. Gần 200 máy móc cùng hơn 300 công nhân được huy động làm việc ngày đêm. Các hạng mục nền đường, móng mặt đường và hệ thống thoát nước được triển khai đồng thời.

Do đây là tuyến đường huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc, mật độ phương tiện qua khu vực khá lớn, gây áp lực không nhỏ cho công tác tổ chức thi công. Nhà thầu phải duy trì 3-4 xe tưới nước mỗi ngày để giảm bụi; đồng thời lắp đặt đầy đủ biển báo, rào chắn, đèn cảnh báo tại các vị trí giao cắt.

Dự án hiện vẫn còn một số khó khăn liên quan đến mặt bằng, xử lý vật liệu đất đào, đổ thải... Các bên đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật tuyến vào ngày 30-12 và hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30-6-2027.

Tại dự án đường 2,5, công tác bảo đảm an toàn giao thông cũng được đặc biệt chú trọng do tuyến đường giao cắt với nhiều tuyến phố có lưu lượng phương tiện lớn như Khương Đình, Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển.

Theo ông Vũ Minh Phúc, Trưởng phòng Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phường Khương Đình, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, Công an phường và lực lượng an ninh cơ sở phối hợp với Ban Quản lý dự án trong công tác phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông.

Hàng tuần, các lực lượng được phân công trực tại các nút giao, thực hiện phân luồng, phân làn theo giấy phép thi công. Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu, đất, phế thải, lực lượng chức năng bố trí người hướng dẫn xe ra vào, hỗ trợ điều tiết tại các nút giao nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Công tác vệ sinh môi trường cũng được triển khai thường xuyên. Các nút giao được tưới, rửa đường khoảng 3 lần mỗi ngày, trong đó ưu tiên thực hiện trước giờ cao điểm buổi sáng và vào các buổi chiều, tối.

Ban Quản lý dự án cho biết, những tồn tại được tổ công tác chỉ ra sẽ được yêu cầu nhà thầu khắc phục ngay; đồng thời quán triệt đến các tổ đội thi công để tránh tái diễn.