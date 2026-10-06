Gỡ điểm nghẽn để dự án 210 tỷ đồng nối trung tâm Quảng Trạch với QL12A về đích đúng hẹn

Chiều 6/10, ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra thực tế dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ trung tâm huyện Quảng Trạch (cũ) đến quốc lộ 12A.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo kiểm tra vị trí còn vướng mặt bằng, yêu cầu xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch làm chủ đầu tư, với mục tiêu tăng khả năng kết nối từ khu vực trung tâm Quảng Trạch với quốc lộ 12A.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, các gói thầu xây lắp của dự án đã đạt hơn 95% khối lượng, giải ngân gần 93% kế hoạch. Tuy nhiên, một số phần việc còn lại đang ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Còn 30m đường vướng khu lăng mộ

Đáng chú ý, tại gói thầu số 1, tại đoạn đầu tuyến dài khoảng 30m nền, mặt đường chưa thể thi công hoàn thiện theo thiết kế được duyệt do còn vướng một khu lăng mộ của dòng họ ông Nguyễn Ngọc H nên chưa thể di dời, bàn giao mặt bằng.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng xã Quảng Trạch và chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, tổ chức chi trả tiền nhưng gia đình, dòng họ chưa đồng ý nhận tiền và di dời.

Theo địa phương, nguyên nhân là một số phần mộ mới an táng khoảng 3-4 năm, gia đình chưa thống nhất việc cất bốc, di dời.

Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng xã và UBND xã Quảng Trạch đang tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Ban cán sự thôn phối hợp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tăng cường tuyên truyền, vận động dòng họ sớm thống nhất phương án di dời, nhận tiền và bàn giao mặt bằng để hoàn thiện đoạn tuyến còn lại.

Trong khi đó, gói thầu xây lắp số 2 đã hoàn thành khoảng 91%. Phần khối lượng còn lại tập trung tại khu vực hai đầu cầu, trong đó có đoạn đường dài hơn 300m đang phải tiếp tục theo dõi lún trước khi triển khai các bước tiếp theo; một số hạng mục gia cố đá hộc mái ta luy cũng chưa hoàn thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo kiểm tra thực tế dự án kết nối Trung tâm huyện Quảng Trạch (cũ) với quốc lộ 12A chiều 6/10.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ dự án kết nối Trung tâm Quảng Trạch (cũ) với quốc lộ 12A.

Sau khi kiểm tra hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo, ông Lê Văn Bảo yêu cầu chủ đầu tư và chính quyền xã Quảng Trạch tập trung xử lý các phần việc còn tồn tại, không để những vướng mắc nhỏ kéo dài ảnh hưởng đến thời điểm hoàn thành chung của dự án.

Đối với khu lăng mộ còn vướng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu chính quyền xã Quảng Trạch tăng cường tuyên truyền, vận động, tổ chức lực lượng để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026.

Với đoạn đường hơn 300m đang chờ theo dõi lún, Sở Xây dựng được giao phối hợp chủ đầu tư và đơn vị tư vấn đánh giá cụ thể, đề xuất phương án xử lý vừa bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, vừa đáp ứng tiến độ.

Yêu cầu hoàn thành dự án trong tháng 12

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2026 theo kế hoạch.

Đoàn công tác UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra vị trí còn vướng mặt bằng, yêu cầu xử lý dứt điểm để bảo đảm tiến độ dự án.

Bên cạnh việc hoàn thiện các hạng mục xây lắp, Sở Xây dựng được đề nghị phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt, phục vụ người dân lưu thông trên tuyến.

Trong chuyến kiểm tra chiều 6/10, ông Lê Văn Bảo đã trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án và các vị trí giao cắt trên tuyến.

Với khối lượng đã thực hiện đạt hơn 95%, phần việc còn lại của dự án không lớn nhưng tập trung vào những nội dung cần xử lý về mặt bằng, kỹ thuật và an toàn giao thông.

Việc giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn này được xem là yếu tố quan trọng để tuyến đường hoàn thành đúng mốc cuối năm 2026.

Dự án Xây dựng hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch (cũ) đến Quốc lộ 12A được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) phê duyệt tại Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 23/7/2021. Dự án có tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng, gồm tuyến đường dài khoảng 4,74km và một cầu có kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực, dài 34,1m. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021-2026.