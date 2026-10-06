[Video] Panama sẵn sàng làm cửa ngõ để kết nối Việt Nam với các nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh

Tại Hội đàm, trong không khí chân thành, cởi mở và tin cậy lẫn nhau, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero thăm chính thức Việt Nam, khẳng định ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm cấp nguyên thủ đầu tiên giữa hai nước trong 14 năm qua, sau khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục khai thác hiệu quả các dư địa hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, nông nghiệp, hàng hải, hàng không, hậu cần, chuyển đổi số, thúc đẩy quan hệ song phương phát triển theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững, vì lợi ích nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở hai khu vực.

CAO HIẾU