Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác đào tạo
Sáng 6/10, tại Hà Nội, Diễn đàn Giáo dục Việt Nam 2026, với chủ đề “Chất lượng và tương lai của giáo dục”, do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam tổ chức. Tham dự có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Lain Frew, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và tổ chức chuyên môn của hai nước.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/viet-nam-vuong-quoc-anh-tang-cuong-hop-tac-dao-tao-421126.htm