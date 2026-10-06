Việt Nam – Vương quốc Anh tăng cường hợp tác đào tạo

Tại đường nhánh nối từ phố Sa Đôi ra Đại lộ Thăng Long, gần chùa Linh Cả, nhiều bao tải, túi nilon, rác sinh hoạt và phế thải cồng kềnh tiếp tục bị vứt ngổn ngang ven đường, giữa khu vực cây cối um tùm. Đáng nói, đây không phải tình trạng mới phát sinh. Dù đã được phản ánh nhiều lần, rác thải vẫn tái diễn, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.