Dàn máy thi công hàng chục tấn đổ chắn ngang đường ở TP.HCM

Chiều 6/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM có báo cáo sơ bộ về sự cố thiết bị thi công tại dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Khoảng 16h15 cùng ngày, tại khu vực tuyến T1, lý trình Km0+350, máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) bất ngờ đổ về phía đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định.

Hiện trường vụ việc.

Thiết bị có kích thước lớn, nặng hàng chục tấn, đổ chắn ngang mặt đường, phần đầu vươn sâu vào khu vực hẻm bên đường. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị cản trở.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, thời điểm xảy ra sự cố, thiết bị thuộc gói thầu XL-01 đang được đưa vào phạm vi công trường để lắp dựng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do gãy trục mâm khiến thiết bị mất thăng bằng, đổ về phía đường Bùi Hữu Nghĩa.

May mắn, thời điểm thiết bị đổ xuống không có xe đi qua khu vực. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau sự cố, lực lượng chức năng địa phương phối hợp với đơn vị thi công, tư vấn giám sát rào chắn hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông từ xa và huy động phương tiện xử lý thiết bị gặp nạn.

Theo chủ đầu tư, thiết bị gặp sự cố là một trong 8 dàn khoan CDM vừa được liên danh nhà thầu bổ sung nhằm tăng năng lực thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố, thiết bị đang trong quá trình lắp dựng và chưa được kiểm định tại công trình.

Sau sự việc, chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và rà soát công tác an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố tương tự tại các khu vực thi công của dự án.