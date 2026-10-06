TP. Huế xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng

Hội nghị cơ kết công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng tại TP. Huế. Ảnh: P.B

Ngày 6.10, Công an TP. Huế tổ chức hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng trong 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các lực lượng của Công an TP. Huế đã tổ chức hơn 1.800 tổ công tác với hơn 4.900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm tra.

Qua đó, cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 16.000 trường hợp vi phạm, với các nội dung như: lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; và các hành vi ảnh hưởng đến trật tự đô thị, trật tự công cộng.

Công an TP. Huế đã chủ động tham mưu UBND TP. Huế triển khai các kế hoạch, tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm tại các địa bàn trọng điểm.

Tại các tuyến đường khu vực trung tâm như đường Hà Nội, Bến Nghé, Lê Lợi… đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành của người dân và hộ kinh doanh từng bước được nâng lên.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP. Huế cho biết, với đặc thù là thành phố du lịch, việc đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng không chỉ nhằm xử lý vi phạm mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Huế văn minh, trật tự, thân thiện.

Do đó, cùng với xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng công an cũng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân và các lực lượng cùng tham gia, duy trì kết quả bền vững trên từng tuyến đường, khu dân cư.

Các tuyến đường xung quanh khu vực Hoàng thành Huế là nơi đông du khách và các phương tiện, lực lượng Công an phường Phú Xuân thường kiểm tra, chấn chỉnh để đảm bảo trật tự. Ảnh: S.Thùy

Phó Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu các đơn vị xác định bảo đảm trật tự đô thị, trật tự công cộng là nhiệm vụ thường xuyên, chủ động nắm địa bàn, kịp thời xử lý vi phạm và duy trì kết quả, không để tái diễn.

Đồng thời, chuyển từ xử lý theo vụ việc sang nắm tình hình, phân tích, dự báo và phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Tại các phường trung tâm và khu vực tập trung đông khách du lịch, cần chấn chỉnh và xử lý dứt điểm các hành vi buôn bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo, đeo bám khách, hoạt động đón trả khách và dừng đỗ phương tiện sai quy định…

Ở những khu vực trường học, lực lượng công an cơ sở tập trung giải quyết tình trạng hàng rong, mua bán gây mất trật tự công cộng; chấn chỉnh, xử lý các phương tiện dừng, đỗ, quay đầu tùy tiện vào giờ cao điểm; chủ động phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Viết Hoàng yêu cầu các lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trên các tuyến cửa ngõ, Quốc lộ 1A và các tuyến giao thông trọng điểm như: dừng, đỗ sai quy định; tập kết vật liệu; biển quảng cáo che khuất tầm nhìn… Đồng thời, rà soát, kiến nghị khắc phục các bất cập về biển báo, sơn kẻ đường và tổ chức giao thông.