Cần Thơ: Đẩy mạnh thực hiện giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc

Cần Thơ đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: N.Lộc

Tại kỳ họp thứ Bảy (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ khóa XI được tổ chức mới đây, HĐND thành phố Cần Thơ đã thống nhất thông qua nghị quyết về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 về phát triển văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Theo đó, tổng kinh phí thực hiện các Chương trình là 81,128 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách Trung ương bổ sung là 62,421 tỷ đồng; vốn đối ứng của ngân sách thành phố là 18,707 triệu đồng.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đúng địa bàn, đúng nội dung, mục tiêu, đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể. Việc phân bổ, sử dụng nguồn lực tránh dàn trải, chồng chéo, hình thức, đồng thời phải quan tâm đánh giá hiệu quả thực tế, để mỗi chương trình, mỗi khoản kinh phí được sử dụng thực sự góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Liên quan đến công tác giảm nghèo nói chung và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng, thời gian qua, Thành phố luôn dành sự quan tâm với nhiều nguồn lực được huy động để góp phần mang lại những chuyển biến trong công tác giảm nghèo đa chiều, bền vững.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Cần Thơ, trong 9 tháng năm 2026, nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ cho các chương trình đã được các sở, ngành và địa phương giải ngân tích cực, bảo đảm đúng mục đích, công khai và minh bạch, hiệu quả.

Nhờ đó, công tác giảm nghèo bền vững ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Thành phố đã triển khai đồng bộ các chiều thiếu hụt về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và thông tin.

Các mô hình sinh kế cộng đồng, hỗ trợ vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội được giải ngân đúng đối tượng, giúp hàng ngàn hộ nghèo, cận nghèo có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh TP. Cần Thơ, chỉ tính riêng trong 6 tháng năm 2026, hơn 58.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn TP. Cần Thơ được vay vốn, tạo việc làm cho hơn 24.000 lao động, hỗ trợ hàng chục nghìn hộ dân cải thiện điều kiện sống. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của vốn tín dụng chính sách như một điểm tựa quan trọng trong giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030, Cần Thơ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các chính sách hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt và quy hoạch bố trí dân cư. Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai khẩn trương.

Trong những năm qua, thành phố Cần Thơ đã xác định mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Không dừng lại ở những con số, "cuộc cách mạng" xóa nhà tạm, nhà dột nát đã được triển khai quyết liệt với tinh thần "5 rõ": rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Thành phố đã lồng ghép khéo léo các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và đa dạng hóa sinh kế. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả đã giúp người dân thoát nghèo thực chất: Mô hình "nuôi dê thương phẩm" tại các xã Trường Long Tây, Thạnh Xuân, Đông Phước… giúp hộ nghèo, khó khăn có việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Thành phố đã lồng ghép khéo léo các chương trình mục tiêu quốc gia để hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và đa dạng hóa sinh kế. Ảnh: N.Lộc

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản, lươn thương phẩm, ốc bươu đen tại các khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo sinh kế cho người dân phù hợp với hoàn cảnh từng hộ, phát triển kinh tế ổn định cuộc sống. Mô hình "Vận động hỗ trợ phát triển kinh tế" tại ấp Mỹ Thuận (phường An Bình) đã giúp 14/14 hộ nghèo tại đây thoát nghèo hoàn toàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố Cần Thơ đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp giảm nghèo theo hướng đa chiều, bền vững, không chỉ tập trung vào thu nhập mà còn cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch).