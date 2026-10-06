An Giang: Phụ nữ Phú Hữu chung sức giữ gìn bình yên tuyến biên giới

Hội LHPN xã Phú Hữu và Đồn Biên phòng Phú Hữu tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Thực hiện Chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”, Hội LHPN xã Phú Hữu đã chủ động tham mưu Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng Phú Hữu thành lập và duy trì 2 “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc”, với 40 hội viên phụ nữ tham gia.

Thông qua mô hình, hội viên được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Luật Biên giới quốc gia, quy chế khu vực biên giới, công tác phân giới, cắm mốc và những quy định liên quan đến hoạt động qua lại biên giới.

Hội viên phụ nữ còn tích cực phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu tuần tra dọc tuyến biên giới; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới; không sang Campuchia làm ăn trái phép, nhất là đánh bắt thủy sản trong mùa lũ.

Cùng với đó, các tổ phụ nữ tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, vận chuyển, mua bán hàng cấm qua biên giới.

Hội viên cũng tham gia tuyên truyền, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, góp phần giữ gìn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hội viên phụ nữ cùng tham gia tuần tra tuyến đường thủy

Từ những hoạt động cụ thể, vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn biên giới ngày càng được phát huy. Các thành viên “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc” đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Công an và lực lượng Quân sự xã tổ chức 10 cuộc tuần tra, với 547 lượt cán bộ, chiến sĩ và hội viên phụ nữ tham gia; qua đó phát hiện 7 trường hợp lưu trú không trình báo.

Thông qua công tác nắm địa bàn, hội viên phụ nữ đã tiếp nhận 18 tin có giá trị do quần chúng nhân dân cung cấp, phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý dứt điểm hơn 18 vụ việc gây mất an ninh, trật tự, chủ yếu liên quan đến uống rượu say gây rối, mâu thuẫn trong nhân dân.

Việc kịp thời nắm bắt, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở góp phần không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện phức tạp, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Không chỉ đồng hành cùng lực lượng chức năng trong bảo vệ biên giới, Hội LHPN xã Phú Hữu còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hình ảnh phụ nữ cùng chiến sĩ biên phòng tham gia giữ gìn bình yên tuyến biên giới

Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội phối hợp thăm hỏi, trao tặng 60 phần quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và 10 phần quà cho gia đình chính sách, tổng trị giá 21 triệu đồng.

Mô hình “Ngày công 0 đồng” với sự tham gia của 15 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phú Hữu và hội viên phụ nữ đã hỗ trợ 105 ngày công lao động cho người dân trên tuyến biên giới.

Công tác an sinh xã hội cũng được Hội quan tâm thực hiện thường xuyên. Hội đã trao 228 phần quà cho hội viên, phụ nữ nghèo; 34 phần quà cho phụ nữ neo đơn, khó khăn; 92 phần quà cho phụ nữ khuyết tật, với tổng kinh phí 54,2 triệu đồng.

Hưởng ứng cuộc vận động “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội triển khai chuyến xe “Ấm áp nghĩa tình”, trao 160 phần quà gồm gạo, đường, bột ngọt và các nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí 48 triệu đồng.

Hội còn trao 58 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, cho gia đình phụ nữ có người thân đi làm ăn xa; thăm hỏi, trao 5 phần quà cho các chiến sĩ trực chốt trên tuyến đầu biên giới, tổng trị giá 2,5 triệu đồng.

Đối với công tác chăm lo trẻ em, Chương trình “Nâng bước em đến trường” đã hỗ trợ 15 học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; vận động may, cấp phát 100 bộ đồng phục, 2.000 quyển tập cho học sinh tại các điểm trường trên địa bàn; trao 30 phần quà cho học sinh khó khăn và 35 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí 40,5 triệu đồng.

Những hoạt động trên không chỉ góp phần hỗ trợ thiết thực cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình khó khăn mà còn tạo sự gắn kết giữa Hội LHPN với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Quân sự và các ngành, đoàn thể tại địa phương.

Phụ nữ xã Phú Hữu đã và đang tham gia xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định

Theo Hội LHPN xã Phú Hữu, để các phong trào đạt hiệu quả, công tác lãnh đạo, chỉ đạo luôn được Hội thực hiện bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Hội tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy xã, sự hướng dẫn của Hội LHPN tỉnh An Giang và sự phối hợp của các ngành, lực lượng, nhất là Đồn Biên phòng Phú Hữu, Công an và Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Việc đa dạng hóa phương thức tập hợp phụ nữ, xây dựng những mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế đã giúp hoạt động Hội ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó, “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc” là một điểm nhấn, thể hiện rõ vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng địa bàn biên giới an toàn, ổn định.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, phụ nữ xã Phú Hữu đang góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trở thành hậu phương tin cậy để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng yên tâm công tác, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội LHPN xã Phú Hữu và Đồn Biên phòng Phú Hữu thời gian qua không chỉ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị mà còn tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần giữ vững bình yên nơi tuyến đầu biên giới.