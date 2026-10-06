Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bouakhone Phonmixay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn cùng các đại biểu cơ quan chức năng tỉnh Hủa Phăn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Đầu Thanh Tùng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ. Trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa nhận được sự giúp đỡ của Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn và nhân dân các bộ tộc Lào trong quá trình khảo sát, xác minh và tìm kiếm. Kết quả, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập, tiếp nhận và đưa về nước 19 hài cốt liệt sĩ, đạt 119% kế hoạch.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng các cá nhân của tỉnh Hủa Phăn vì có thành tích xuất sắc trong công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bouakhone Phonmixay khẳng định cấp ủy, chính quyền, LLVT và nhân dân tỉnh Hủa Phăn luôn ghi nhớ, trân trọng sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào; đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất để Đội Quy tập thực hiện nhiệm vụ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ về với đất mẹ, quê hương.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra hoạt động quy tập, tìm kiếm mộ liệt sĩ tại bản Na Thoong, thị xã Sầm Nưa.

Đoàn công tác động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại thị xã Sầm Nưa.

Qua kiểm tra thực tế Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện nhiệm vụ tại bản Na Thoong, thị xã Sầm Nưa, đồng chí Đầu Thanh Tùng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, nhân viên Đội Quy tập; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào ngày càng khó khăn do nguồn thông tin hạn chế, địa hình thay đổi, thời tiết khắc nghiệt; yêu cầu cán bộ, nhân viên Đội Quy tập xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng.

Tại chuyến thăm, đồng chí Đầu Thanh Tùng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng 2 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Hủa Phăn vì có thành tích xuất sắc trong công tác khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026. Nhân dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa 100 triệu đồng.