Hà Nội: Lắp đặt cầu cạn cảnh quan bên Hồ Gươm

Những ngày đầu tháng 10, tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía tây Hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ, các công nhân đang khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện hạng mục cầu cạn cảnh quan. Theo Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, đây là một phần của không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức”, được triển khai theo hình thức xã hội hóa nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và Ngày Văn hóa Việt Nam﻿ 24/11.

Điểm nhấn của không gian là tuyến cầu cạn kết hợp hệ thống chiếu sáng và các khung gương nghệ thuật. Công trình được thiết kế uốn lượn qua khu vườn ven hồ, thay vì tạo một trục thẳng, qua đó tạo thêm những góc nhìn khác về mặt nước, Tháp Rùa và cảnh quan Hồ Gươm.

Theo phương án thiết kế, tuyến cầu được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đi phía trên tầng cây thấp và thảm cỏ. Cách bố trí này nhằm hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn, đồng thời duy trì sự liên tục của cảnh quan phía dưới.

Theo Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, các hạng mục “Dải lụa ký ức” dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven Hồ Gươm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía tây nam Tháp Rùa. Sau thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện có trách nhiệm tháo dỡ và hoàn trả nguyên trạng khu vực.

Việc đưa một tuyến đi bộ trên cao vào không gian cây xanh ven Hồ Gươm được kỳ vọng tạo thêm trải nghiệm cho người dân, du khách, đồng thời mở ra những góc tiếp cận mới đối với cảnh quan vốn đã quen thuộc của trung tâm Hà Nội.

Với thời gian tồn tại chỉ trong khoảng hai tháng, “Dải lụa ký ức” được xác định là một không gian nghệ thuật tạm thời. Sau khi kết thúc chương trình, khu vực sẽ được hoàn trả, trong khi những trải nghiệm và góc nhìn mới về Hồ Gươm được kỳ vọng trở thành một phần ký ức của người dân, du khách về Hà Nội trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay.

Phối cảnh cầu cạn cảnh quan tạm bên Hồ Gươm.

Phối cảnh một chuỗi khung gương hình chữ nhật theo nhịp điệu liên tục dọc tuyến đi bộ.

Phối cảnh tại khu vực gần Cầu Thê Húc với một dải mái cực mảnh, cao khoảng 3m, uốn lượn tự do qua các lối đi và bồn hoa.