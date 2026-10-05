Cà Mau: Tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả chính quyền hai cấp

Vướng mắc từ thực tiễn cơ sở

Ngày 5/10, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, sau một năm vận hành mô hình chính quyền hai cấp theo chủ trương của Trung ương, bộ máy hành chính trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt.

Việc sắp xếp không chỉ cắt giảm tối đa các khâu trung gian mà còn nâng cao rõ rệt tính chủ động, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cà Mau, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Trước thời điểm hợp nhất, tổng số cơ quan chuyên môn của hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là 26 đơn vị, 4 tổ chức hành chính khác và 949 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau khi sáp nhập, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết thành lập 13 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế và Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành Ban Quản lý Khu kinh tế; hợp nhất Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh… Qua đó, toàn tỉnh đã giảm 15 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh đã giảm 4 đơn vị thuộc UBND tỉnh và 15 đơn vị thuộc các sở, ngành; dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục giảm thêm 4 đơn vị theo định hướng của Chính phủ.

Thực tế ghi nhận tại các địa phương cho thấy, công tác sắp xếp đơn vị hành chính mang lại nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân cho biết, địa phương đã rà soát, tinh gọn từ 16 ấp xuống còn 8 ấp, giảm 8 đầu mối quản lý. Việc tổ chức lại giúp bộ máy gọn nhẹ, tạo thuận lợi trong điều hành, phân bổ nguồn lực và triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, không phát sinh điểm nóng hay khiếu kiện phức tạp.

Xã Hồng Dân đang từng bước ổn định bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở. Ảnh: Hoàng Đặng

Đồng quan điểm, ông Tô Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND xã Châu Thới thông tin, bộ máy chính quyền xã sau khi sắp xếp đã nhanh chóng đi vào vận hành ổn định, hoạt động quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân được duy trì thông suốt.

Tuy nhiên, do thẩm quyền của cấp xã có nhiều thay đổi nên một số quy định, quy trình chuyển tiếp cần tiếp tục được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số còn hạn chế; nhân lực một số lĩnh vực chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ mới, công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc chuyên môn sâu.

Tại phường Láng Tròn, ông Ngô Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND phường cho biết, do lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến sau sáp nhập tăng đột biến (đạt 10.275 hồ sơ, chiếm 99,2% tổng số hồ sơ tiếp nhận), tần suất sử dụng thiết bị tăng cao dẫn đến máy vi tính, máy scan tại các bộ phận chuyên môn xuống cấp, làm ảnh hưởng tốc độ số hóa.

Đường truyền dữ liệu chuyên dùng cũng xảy ra hiện tượng nghẽn mạng cục bộ vào giờ cao điểm, trong khi nguồn kinh phí dành cho việc nâng cấp, thay mới đồng bộ thiết bị còn hạn chế.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Châu Thới.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn

Theo ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng phát sinh một số bất cập; khối lượng công việc sau sắp xếp rất lớn, dẫn đến công tác bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn chịu áp lực lớn.

Bên cạnh đó, năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cấp xã chưa đồng đều, nhất là trong điều kiện cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ.

Ngoài ra, việc xây dựng, quản lý vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu đội ngũ có nơi còn chưa sát với khối lượng công việc, đặc điểm địa bàn và yêu cầu quản lý; việc sắp xếp, bố trí nhân sự chưa phù hợp, gắn với hiệu quả công vụ; một số nơi còn xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ về nhân sự. Mặt khác, công tác chuyển đổi số đã có chuyển biến, nhưng hiệu quả chưa đồng đều giữa các cơ quan, đơn vị.

Người dân được hỗ trợ tận tình khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại xã Hòa Bình.

Để giải quyết dứt điểm các vướng mắc này, ông Nguyễn Minh Nhứt cho biết, sở đang tập trung tham mưu cho UBND tỉnh Cà Mau thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ chế vận hành của từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Song song đó, tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, khẩn trương rà soát cấp phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp trưởng, phó phòng thuộc sở, ban, ngành để tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền điều động, bổ nhiệm cán bộ có chuyên môn phù hợp đến những cơ quan, đơn vị, địa phương còn khuyết nhân sự, đảm bảo yêu cầu công tác và không vượt số lượng cấp phó theo quy định.

Sở Nội vụ cũng tham mưu UBND tỉnh trình cấp thẩm quyền giao biên chế công chức, viên chức được xây dựng trên vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức hành chính; việc giao biên chế đối với cấp xã sẽ đề xuất theo hướng căn cứ vào số lượng, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, dân số, diện tích, mức độ phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.