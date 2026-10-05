Phú Thọ: Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh các dự án hạ tầng tại Vĩnh Phúc

Chiều 5/10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn kiểm tra công tác quản lý, duy trì dịch vụ công ích tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh; tiến độ dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc và dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc trên địa bàn phường Vĩnh Phúc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Vũ Việt Văn yêu cầu phường Vĩnh Phúc cần ưu tiên duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định phục vụ người dân đi lại thuận tiện.

Gỡ vướng xử lý rác thải, duy trì hạ tầng đô thị

Báo cáo với đoàn công tác, UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, địa phương đang duy trì các dịch vụ công ích đô thị gồm thu gom, vận chuyển rác thải; chăm sóc, duy trì cây xanh; quản lý, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng và thoát nước.

Tuy nhiên, việc xử lý rác thải vẫn còn một số tồn tại. Lượng rác chôn lấp tạm tại khu vực chân Núi Bông và bãi rác Gò Rùa chưa được xử lý triệt để, trong đó đáng lưu ý là vấn đề nước rỉ rác. Việc phân loại rác tại nguồn chưa được triển khai, rác sinh hoạt còn lẫn nhiều tạp chất, gây khó khăn cho quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý.

Ghi nhận nỗ lực của phường Vĩnh Phúc trong duy trì dịch vụ công ích, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu địa phương chủ động xây dựng dự toán cụ thể cho từng hạng mục, bảo đảm sát thực tế và phù hợp khả năng cân đối nguồn lực.

Trong đó, cần ưu tiên duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị hoạt động ổn định; đồng thời rà soát, thay thế những cây xanh kém phát triển tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, bảo đảm cảnh quan, môi trường và không gian sinh hoạt của người dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành Dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc trong năm 2026.

Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án

Kiểm tra thực tế dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc, đoàn công tác ghi nhận dự án có diện tích hơn 16ha, tổng mức đầu tư 415 tỷ đồng, thời gian thực hiện sau khi được gia hạn đến hết năm 2027.

Tuy nhiên, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn khiến tiến độ một số hạng mục chậm so với yêu cầu. Hiện dự án còn khoảng 1,92ha chưa được bàn giao mặt bằng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hải Bắc, đại diện đơn vị thi công cho biết, từ khi khởi công đến nay, trên cơ sở mặt bằng được bàn giao, công trình đã triển khai thi công các hạng mục chủ yếu gồm: Dọn dẹp mặt bằng, đào nền, san nền, hạng mục cống hộp thoát nước, tường chắn hồ, trạm biến áp, nhà nhân viên, cổng phía Bắc, chòi nghỉ… Đơn vị đang triển khai thi công phần cống, bãi đỗ xe, đường dạo trong công viên, trồng cây, cổng phía Nam của dự án.

Khối lượng thi công xây lắp hoàn thành thực tế đến nay của công trình là khoảng 75 tỷ đồng (tương đương khoảng 35% giá trị hợp đồng), trong đó các phần công trình hạ tầng đạt khoảng 35%, phần công trình dân dụng đạt khoảng 34%, phần đường dây trung thế và trạm biến áp đạt 88%, trạm biến áp đã hoàn thành.

Tuy nhiên, do phần diện tích đã giải phóng mặt bằng còn rải rác, không tập trung dẫn đến việc thi công các hạng mục công trình còn dở dang, không thể hoàn thành dứt điểm, đồng bộ theo hồ sơ thiết kế.

Đối với dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc, công trình có tổng mức đầu tư hơn 107 tỷ đồng. Đến nay, các nhà thầu đã hoàn thành khoảng 85% khối lượng công việc.

Trong đó, thi công phần hạ tầng nhà tang lễ đạt khoảng 90% hợp đồng; hạng mục nhà cử hành tang lễ thi công đạt khoảng 85%; hai nhà chờ đạt khoảng 90%; Nhà phụ trợ đạt khoảng 80% khối lượng so với hợp đồng.

Cùng với đó, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và exit sự cố đang được triển khai, hệ thống đèn exit sự cố đã hoàn thành phần đi dây đạt 100%, thiết bị chưa lắp đặt. Gói thầu số 02 về cải tạo chỉnh trang vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành đã thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, đã được phê duyệt quyết toán.

Dù vậy, hiện dự án còn vướng 3 ngôi mộ của 2 hộ dân chưa di chuyển. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Tiện đã nhận tiền bồi thường và thống nhất vị trí di chuyển tại khu vực Núi Trống, nhưng đang chờ chọn ngày phù hợp. Hộ ông Nguyễn Văn Dũng chưa đồng thuận phương án bồi thường, đề nghị hỗ trợ thêm kinh phí.

UBND phường Vĩnh Phúc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận để hoàn tất việc bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công các hạng mục còn lại. Phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

UBND phường Vĩnh Phúc tập trung gỡ vướng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng thời gian cam kết.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư và các đơn vị thi công; đồng thời yêu cầu UBND phường Vĩnh Phúc chủ động phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan tập trung xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 dự án. Đối với phần diện tích còn lại, địa phương cần khẩn trương hoàn tất các thủ tục, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng thời gian cam kết.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các nhà thầu tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện, máy móc, tổ chức thi công hợp lý, đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, các đơn vị phấn đấu hoàn thành, đưa dự án Nhà tang lễ Vĩnh Phúc và dự án Công viên vui chơi giải trí Vĩnh Phúc vào sử dụng trong năm 2027.

Bích Huệ