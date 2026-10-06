Gỡ khó cho trường học sau sáp nhập

Một giờ học tại điểm trường Mồ Sì San thuộc Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử.

Theo đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập của xã Sì Lở Lầu, số trường trên địa bàn giảm từ 10 xuống còn 5 trường. Các trường mới tiếp nhận đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản của những đơn vị trước sáp nhập; tiếp tục sử dụng các cơ sở hiện có để tổ chức hoạt động giáo dục. Cùng với kiện toàn bộ máy, việc bố trí giáo viên và bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh là những nhiệm vụ cần được giải quyết tại từng cơ sở.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Pa Vây Sử được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với Trường Tiểu học và THCS Mồ Sì San. Năm học 2026-2027, trường có 32 lớp, 1.035 học sinh; trong đó, cấp tiểu học có 614 em, cấp THCS có 421 em. Học sinh dân tộc Mông và Dao chiếm phần lớn, với tổng số 1.019 em. Hiện, trường thiếu 5 giáo viên so với chỉ tiêu biên chế do HĐND xã giao (2 giáo viên toán, 1 giáo viên tin học và 2 giáo viên tiếng Anh). Để duy trì dạy học, nhà trường sắp xếp thời khóa biểu, phân công giáo viên tăng tiết, kiêm nhiệm hoặc tham gia dạy tại hai cơ sở. Đây là giải pháp trước mắt khi chưa bổ sung đủ nhân lực.

Tại điểm trường Mồ Sì San, cô Hà Thúy Huyền phụ trách môn Tiếng Anh cho nhiều lớp, khối lượng công việc khá lớn. Cô Thúy Huyền chia sẻ: “Tôi phụ trách môn tiếng Anh cho nhiều lớp; đồng thời còn hỗ trợ học sinh, nhà trường thực hiện một số hoạt động khác nên khá bận. Tôi luôn cố gắng cân đối công việc, mong sớm có thêm giáo viên để bản thân dành nhiều thời gian hơn cho việc dạy học”.

Bên cạnh đội ngũ giáo viên, điều kiện phục vụ bán trú cũng còn nhiều khó khăn. Toàn trường có 349 học sinh bán trú, gồm 216 học sinh tiểu học và 133 học sinh THCS. Tại điểm chính, bếp nấu ăn bán trú hiện là bếp tạm; nhà vệ sinh đã xuống cấp. Đây là những công trình gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh.

Theo thầy giáo Vũ Văn Pho - Hiệu trưởng nhà trường, để thuận tiện cho quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, trường bố trí toàn bộ học sinh bán trú về ở tập trung tại điểm chính. Đồng thời, nhà trường chủ động tìm nguồn hỗ trợ để cải thiện điều kiện bữa ăn cho các em. Ban Giám hiệu nhà trường cũng đề xuất UBND xã sớm đầu tư cải tạo mái nhà ăn, bổ sung đồ dùng nấu ăn phục vụ học sinh ăn trưa theo Nghị định 339/2025/NĐ-CP, ngày 25/12/2025 quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền và trang cấp thiết bị bán trú. Toàn trường có 634 học sinh thuộc diện hưởng chính sách theo nghị định này. Những đề xuất trên xuất phát từ nhu cầu tổ chức ăn tại trường, cần được xem xét cùng với việc cải tạo các công trình đã xuống cấp.

Học sinh bán trú Trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Pa Vây Sử ăn trưa tại điểm trường chính (khu vực ăn chưa có mái che).

Ngay từ những ngày đầu năm học, việc bảo đảm nơi ăn uống cho học sinh là vấn đề được lãnh đạo địa phương quan tâm sau sắp xếp trường học.

Ông Nguyễn Chí Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu cho biết: “Sau sáp nhập các đơn vị trường học, khó khăn lớn nhất hiện nay là bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất nuôi dưỡng học sinh. Việc bố trí địa điểm ăn cho các cháu còn khó khăn do thiếu bàn ăn, dụng cụ và không gian phục vụ ăn uống. Khi tập trung số lượng lớn học sinh về một địa điểm, diện tích hiện có tại các trường chưa đủ rộng để bố trí khu vực ăn phù hợp”. Thực tế này đặt ra yêu cầu rà soát nhu cầu sử dụng tại từng trường, từng cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên đầu tư. Việc bổ sung giáo viên cần tập trung vào đúng các môn còn thiếu; đầu tư cơ sở vật chất cần đáp ứng việc tổ chức bữa ăn, vệ sinh và sinh hoạt của học sinh. Các nguồn hỗ trợ đã góp phần giải quyết một phần nhu cầu trước mắt, song những hạng mục thiết yếu vẫn cần phương án đầu tư cụ thể.

Sự chủ động của nhà trường đang giúp duy trì hoạt động trong thời gian đầu sau sáp nhập. Việc bổ sung đủ giáo viên, cải tạo cơ sở vật chất và hoàn thiện điều kiện phục vụ bữa ăn sẽ tạo cơ sở để trường ổn định lâu dài, giúp giáo viên có thêm thời gian cho chuyên môn và học sinh được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn.