Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Tại Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026, quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ cách xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành được hưởng chính sách được xác định theo Danh mục ngành đào tạo khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành. Danh mục được cập nhật phù hợp với hệ thống ngành đào tạo hiện hành. Trường hợp mã ngành, tên ngành hoặc cách phân loại ngành thay đổi, quyền hưởng học bổng của người học đã được xác định trước đó không bị ảnh hưởng.

Trong thực hiện, việc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất theo từng nhóm ngành trên phạm vi toàn quốc là một trong những căn cứ để xét hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP.

Dữ liệu xác định nhóm này gồm người học trúng tuyển trong đợt tuyển sinh chung vào ngành thuộc diện áp dụng chính sách, không phân biệt phương thức xét tuyển, nếu có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở các môn theo quy định.

Điểm dùng để xác định nhóm 30% được tính từ môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Tập hợp danh sách thí sinh trúng tuyển vào nhóm ngành có điểm thi tốt nghiệp trong các tổ hợp sau đây: Tổ hợp A00: Toán - Vật lý - Hóa học; Tổ hợp A01: Toán - Vật lý - Tiếng Anh; Tổ hợp A02: Toán - Vật lý - Sinh học; Tổ hợp B00: Toán - Hóa học - Sinh học; Tổ hợp B08: Toán - Sinh học - Tiếng Anh; Tổ hợp D07: Toán - Hóa học - Tiếng Anh.

Với mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn trong giới hạn không vượt quá 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ.

Nếu tại vị trí cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm nhau và việc đưa tất cả vào sẽ khiến số lượng vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh ở mức điểm bằng nhau đó sẽ không được đưa vào nhóm; không sử dụng thêm tiêu chí phụ để chọn một số người trong nhóm cùng điểm.

Mức điểm để xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định bằng mức cao hơn giữa 22,50 điểm và mức điểm thấp nhất của nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm không vượt quá 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm tuyển sinh và không xác định lại đối với các đợt xét tuyển bổ sung.