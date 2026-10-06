Đồng Tháp: 93 mô hình, sản phẩm được vinh danh tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; cùng đông đảo đại biểu, thầy cô giáo và các em học sinh dự buổi lễ.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn trao giải Nhất cho các tập thể và cá nhân.

Cuộc thi do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức; thu hút 242 mô hình, sản phẩm dự thi, thuộc 4 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; sản phẩm và giải pháp kỹ thuật ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường và phát triển kinh tế.

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các tập thể và cá nhân.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi lần thứ 19 diễn ra sau khi sáp nhập đơn vị hành chính nên việc triển khai còn gặp một số khó khăn, bất cập như hình thức tổ chức, tiếp nhận sản phẩm dự thi, chấm sơ khảo. Tuy nhiên, nhìn chung, mặt bằng chất lượng sản phẩm dự thi từng bước được nâng lên. Nhiều ý tưởng sáng tạo được các em hiện thực hóa thành mô hình, sản phẩm với sự đầu tư công phu, chú trọng tính sáng tạo và thân thiện với môi trường.

Ban Tổ chức trao giải Khuyến khích cho các em học sinh.

Căn cứ kết quả chấm điểm và đề xuất của Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức xét chọn 93 mô hình, sản phẩm để trao giải cấp tỉnh, gồm: 5 giải Nhất, 15 giải Nhì, 29 giải Ba và 44 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Tổ chức chọn 49 mô hình, sản phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

Đồng chí Huỳnh Minh Tuấn trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; Tỉnh đoàn tặng 5 Bằng khen; Ban Tổ chức tặng nhiều Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến Cuộc thi.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh, điều trân quý nhất của Cuộc thi không chỉ đo đếm bằng số lượng mô hình, sản phẩm hay giải thưởng, mà quan trọng hơn là đã thắp lên ngọn lửa đam mê khoa học, thúc đẩy tinh thần tìm tòi, kích thích tư duy sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của thanh thiếu niên, nhi đồng.

Các đại biểu và học sinh chụp ảnh lưu niệm.

Để Cuộc thi lần thứ 20, năm 2027 nâng cao chất lượng và lan tỏa sâu rộng hơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, Ban Tổ chức khẩn trương chuẩn bị phát động ngay sau Lễ tổng kết, tập trung xây dựng kế hoạch thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền đến cả thanh thiếu niên ngoài nhà trường; hỗ trợ cơ sở vật chất, không gian sáng tạo cho các em; tăng cường tập huấn, hướng dẫn nộp hồ sơ trên phần mềm.

Đồng thời, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổng hợp khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, đề xuất cơ chế phối hợp và sử dụng kinh phí phù hợp, đúng quy định.