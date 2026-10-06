Bảo vệ trẻ trước cơn bão phim ngắn

Ảnh minh hoạ.

Trước hình ảnh đó, phản ứng thường thấy của không ít bậc phụ huynh chỉ là một tiếng thở dài: “Lại nghiện mạng rồi!”. Lời phàn nàn tưởng chừng xác đáng đó thực chất lại là một sự bất công vô hình, bởi chúng ta đang vô tình trút phần lớn trách nhiệm tự kiểm soát lên đôi vai của những đứa trẻ chưa đủ sức đề kháng trước một guồng máy công nghệ vô cùng tinh vi.

Một đứa trẻ làm sao có thể đơn độc kháng cự khi đối diện với nó là những thuật toán phức tạp hàng đầu thế giới, liên tục giải mã từng sở thích, đo đếm từng phần nghìn giây nán lại để dẫn dụ hành vi? Bản thân công nghệ hay trí tuệ nhân tạo không mang mầm mống xấu. Một đoạn hoạt hình nhân văn, một thước phim khoa học sinh động hoàn toàn có thể chắp cánh cho trí tưởng tượng và mở rộng biên độ tri thức của con trẻ. Nhưng khi thước đo thành công của các nền tảng số chỉ xoay quanh việc tối đa hóa thời lượng người dùng lưu lại, sự chú ý thuần khiết của trẻ thơ lập tức bị biến thành thứ tài nguyên màu mỡ để khai thác.

Định dạng phim ngắn hay video ngắn chính là mũi nhọn sắc bén nhất trong chiến dịch bủa vây này. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, hình ảnh bắt mắt, âm thanh dồn dập cùng những kịch bản giật gân, đẩy cảm xúc lên đỉnh điểm, rồi đột ngột ngắt quãng đã tạo nên chiếc bẫy kích thích liên hồi. Hệ lụy không dừng lại ở những đôi mắt mỏi mệt hay những tư thế ngồi lệch, gù lưng, mà đáng sợ hơn là sự xói mòn của năng lực tư duy.

Trước nguy cơ ấy, việc chỉ kêu gọi các em “hãy tự giác” chẳng khác nào đẩy một người lội nước chưa vững vào dòng lũ dữ. Bảo vệ thế hệ tương lai trên không gian số đòi hỏi trách nhiệm mang tính hệ thống của cả xã hội. Đáng chú ý, Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đã vạch rõ định hướng chiến lược chuyển mạnh từ tư duy xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa. Đây chính là khung hành lang chuẩn mực để toàn xã hội định vị lại cách ứng xử trước làn sóng số.

Từ nền tảng chính sách này, nguyên tắc “an toàn cho trẻ em ngay từ khâu thiết kế” phải trở thành quy tắc bắt buộc đối với các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ số xuyên biên giới. Không thể vì mục tiêu lợi nhuận mà thả nổi thuật toán dẫn dụ, tiếp tay cho những nội dung độc hại hay bẫy cảm xúc lệch chuẩn. Cùng với đó, đội ngũ sáng tạo nội dung cần coi trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp là ranh giới bất khả xâm phạm. Mỗi lượt xem không đơn thuần là một chỉ số tương tác, mà là tâm thức của một mầm non đất nước đang tiếp nhận...

Về phía gia đình và nhà trường, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi căn bản tư duy giáo dục. Giáo dục thời đại số không phải là cấm đoán hay tịch thu điện thoại một cách thô bạo, mà là trang bị cho học sinh “bộ lọc” nhận thức. Các em cần được giải thích cặn kẽ thế nào là thuật toán, vì sao một video lại xuất hiện trên dòng cấp tin của mình và ranh giới giữa một nội dung hữu ích với một chiêu trò giữ chân. Khi hiểu được bản chất của guồng máy, tư duy phản biện sẽ trở thành tấm khiên chắn hữu hiệu nhất.

Bảo vệ trẻ em trước “cơn bão” phim ngắn không phải là cuộc chiến đối đầu với công nghệ, mà là nỗ lực buộc công nghệ phải phục vụ cho sự phát triển nhân văn của con người. Chỉ khi pháp luật nghiêm minh, nền tảng đề cao trách nhiệm, gia đình thấu hiểu và nhà trường khai phóng, chúng ta mới có thể biến thế giới số từ không gian đầy cạm bẫy thành bệ phóng lành mạnh nâng cánh thế hệ tương lai vươn cao.