Quân khu 9 thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao quyết định thành lập Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo các địa phương vùng ĐBSCL.

Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 (ngày 21-9-2026) của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trường đặt tại phường Vị Tân, TP Cần Thơ. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân 3 miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các Quân khu.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9 động viên học sinh

Đối tượng tuyển sinh của trường thiếu sinh quân là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có công với cách mạng và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được đào tạo theo mô hình học tập nội trú, sinh hoạt chính quy, nền nếp theo đặc thù môi trường quân đội.

Năm học 2026-2027, Phân hiệu 2, Trường Thiếu sinh quân miền Nam có 160 học sinh lớp 6 và lớp 10. Về công tác đào tạo, trường bám sát chương trình giảng dạy, định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, cho biết việc đưa Phân hiệu 2 - Trường Thiếu sinh quân miền Nam đi vào hoạt động đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo và ươm mầm nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội tại khu vực phía Nam.

Để Phân hiệu hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Tư lệnh Quân khu 9 yêu cầu Ban Chỉ huy Phân hiệu cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự và rèn luyện kỷ luật.