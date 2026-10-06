Huế thí điểm dạy tiếng Trung Quốc tại trường phổ thông

Ngày 6/10, Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai giảng chương trình thí điểm dạy tiếng Trung Quốc tại các trường phổ thông trên địa bàn.

Tiếng Trung Quốc được triển khai thí điểm là Ngoại ngữ 2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương và Trường THPT chuyên Quốc học - Huế.

Theo đó, tiếng Trung Quốc được triển khai thí điểm là Ngoại ngữ 2 tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương đối với học sinh lớp 6 và Trường THPT chuyên Quốc học - Huế đối với học sinh lớp 10.

Đối tượng tham gia là học sinh đang học Ngoại ngữ 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông, có nguyện vọng học thêm tiếng Trung Quốc và được cha mẹ hoặc người giám hộ xác nhận.

Việc tổ chức lớp học được thực hiện trên cơ sở số lượng học sinh đăng ký và điều kiện thực tế của từng trường, bảo đảm công khai, công bằng, hiệu quả và không tổ chức tuyển chọn học sinh trái quy định.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT TP Huế, việc đưa tiếng Trung Quốc vào giảng dạy nhằm đa dạng hóa lựa chọn ngoại ngữ cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, đồng thời từng bước mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế.

Chương trình có sự phối hợp của đội ngũ giảng viên Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế và giáo viên các trường phổ thông.

Qua quá trình thí điểm, ngành giáo dục Huế sẽ có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả để xem xét mở rộng dạy và học tiếng Trung Quốc tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc triển khai chương trình cũng góp phần thực hiện Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.