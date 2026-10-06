Đủ 18 tuổi, đang học lớp 10 tại cơ sở GDNN-GDTX công lập có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Công dân đủ 18 tuổi, đang học lớp 10 tại cơ sở GDNN-GDTX có được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Công dân đặt câu hỏi về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ với nội dung cụ thể:

"Tôi sinh ngày 20/08/2008, năm nay vừa đủ 18 tuổi (do đi học trễ) và hiện là học sinh lớp 10 tại Trường GDNN - GDTX Phú Tân, tỉnh An Giang (cơ sở giáo dục công lập). Tôi đã nộp giấy xác nhận học sinh và thẻ học sinh cho Ban Chỉ huy Quân sự xã nơi cư trú để xin tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định. Tôi xin hỏi: Với độ tuổi và tình trạng đang là học sinh lớp 10 tại trường công lập như trên, tôi có thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ hay không? Thủ tục và căn cứ pháp lý để xác định việc tạm hoãn được thực hiện thế nào?”.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ

Bộ Quốc phòng dẫn chứng Luật liên quan việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với trường hợp công dân là học sinh, sinh viên được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, cụ thể:

“Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Công dân đang học tập trung theo chương trình GDTX đủ điều kiện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong 1 khóa đào tạo của 1 trình độ đào tạo

Trường hợp công dân nếu đang học tập trung theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, đủ điều kiện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần nộp đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự kèm giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân cư trú để tổng hợp báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xét duyệt, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ./.