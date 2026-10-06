Bắc Ninh: Phụ huynh, học sinh phấn khởi khi các trường học mở lại bếp ăn bán trú

Theo số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, tính đến ngày 6/10, toàn thành phố đã có 288 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và trung học phổ thông tổ chức ăn bán trú cho học sinh có nhu cầu.

Bữa ăn bán trú đầu tiên của năm học 2026-2027 tại Trường Trung học cơ sở Tiền An, phường Kinh Bắc (trưa 6/10).

Đáng chú ý, trong ngày 6/10, nhiều trường học đã đồng loạt triển khai hoạt động này. Điển hình như Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản (phường Kinh Bắc) tổ chức ăn bán trú cho 3.500 học sinh; Trường Tiểu học Võ Cường (phường Võ Cường) phục vụ cho gần 1.900 học sinh; Trường Trung học cơ sở Tiền An (phường Kinh Bắc) tổ chức cho gần 1.000 học sinh…

Cha mẹ học sinh hỗ trợ nhà trường phục vụ ăn bán trú cho học sinh ngày 6/10.

Chị Nguyễn Thị Mai, một phụ huynh có con đang học lớp 6 tại Trường Trung học cơ sở Tiền An phấn khởi chia sẻ: "Từ hôm nay, tôi không còn phải tất bật đưa, đón con 4 lượt mỗi ngày nữa. Chúng tôi rất cảm ơn chính quyền và nhà trường đã tạo điều kiện để các con được ăn bán trú ngay tại trường với đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm".

Ngày 6/10, khoảng 3.500 học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản bắt đầu ăn bán trú tại trường.

Trong ngày đầu tiên mở lại bếp ăn bán trú của năm học 2026 - 2027, nhiều phụ huynh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản đã trực tiếp đến trường giám sát, đồng thời cùng giáo viên và nhân viên nhà bếp hỗ trợ các em học sinh. Em Nguyễn Thành Nam, học sinh lớp 9 của trường bộc bạch: "Được ăn bán trú tại trường, sau đó nghỉ ngơi đúng giờ giấc giúp chúng em có sức khỏe tốt hơn để học tập."

Trường Tiểu học Suối Hoa công khai thực đơn ăn bán trú cho phụ huynh và học sinh được rõ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phí Hữu Quynh, Trưởng phòng Giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh) cho biết: "Đến ngày 6/10, toàn tỉnh chỉ còn 23 trường có nhu cầu nhưng chưa tổ chức được bếp ăn bán trú. Dự kiến đến trung tuần tháng 10, sẽ có thêm 14 trường tiếp tục tổ chức bán trú. Các trường còn lại hiện chưa có kế hoạch cụ thể do đang chờ địa phương hoàn thiện cơ sở vật chất và các thủ tục pháp lý liên quan".

Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm mở lại bếp ăn bán trú, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh và học sinh trên địa bàn.