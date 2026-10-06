Tiếp sức học sinh U Minh đến trường

Tại chương trình, nhà tài trợ trao 42 xe đạp và 2.000 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã U Minh. Trong đó, 1.000 quyển tập được trao cho học sinh Trường THCS Nguyễn Trung Trực và 1.000 quyển tập trao cho học sinh Trường THCS Nguyễn Mai. Số xe đạp được trao cho học sinh đang theo học tại các điểm trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã.

Tổng trị giá các phần quà là 75 triệu đồng, do Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu vận động tài trợ.

Ông Tường Lãng, Quyền Hiệp lý Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu, trao bảng tượng trưng các phần tài trợ đến Chủ tịch UBND xã U Minh Trần Minh Nhân (thứ hai từ phải sang) và hiệu trưởng các trường:

THCS Nguyễn Trung Trực, THCS Nguyễn Mai.

Phát biểu tại chương trình, ông Tường Lãng, Quyền Hiệp lý Hội thánh Minh Lý đạo - Tam Tông Miếu, nhấn mạnh, những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đối với công tác chăm lo cho thế hệ trẻ. Qua đó, mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở thành những người có ích cho xã hội.

Lãnh đạo xã U Minh và nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã U Minh Trần Minh Nhân, trân trọng cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, giúp các em có thêm nghị lực, tiếp tục đến trường và phấn đấu trong học tập.

UBND xã U Minh mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong các hoạt động an sinh xã hội, nhất là chăm lo cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch UBND xã U Minh Trần Minh Nhân cảm ơn nhà tài trợ đã quan tâm, đồng hành, chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã U Minh Trần Minh Nhân trao Giấy chứng nhận “Tấm lòng vàng” đến nhà tài trợ.