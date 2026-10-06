Quân khu 9: Thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 dự, phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam được thành lập theo Quyết định số 5243 ngày 21-9-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân ba miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các Quân khu: 2,3,4,5,7,9.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 trao quyết định thành lập Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Năm học 2026 - 2027, Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam có 160 học sinh ở khối 6 và khối 10. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo, là sự tích hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản. Nhà trường cũng đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện hoạt động giáo dục và tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên.

Hệ thống nhà ăn, nhà bếp được trang bị đồng bộ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng; toàn bộ học sinh đã được cấp phát đầy đủ quân trang, dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân trước thềm năm học mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 trao quyết định thành lập Đảng bộ Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Đại biểu và các em học sinh Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị; đồng thời yêu cầu Ban chỉ huy Phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam cùng toàn thể cán bộ, giáo viên cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, nhà trường phải kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự và rèn luyện kỷ luật. Các em học sinh, cần nỗ lực vượt qua khó khăn, khi sống xa gia đình, đoàn kết, chăm ngoan để rèn luyện trở thành những công dân ưu tú.