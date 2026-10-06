Đắk Lắk: Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương trao học bổng đến học sinh dân tộc thiểu số, năm học 2026-2027

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu tại buổi trao học bổng

Dẫn đầu phái đoàn có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương.

Cùng đi có Thượng tọa Thích Hạnh Minh, Thượng tọa Thích Thông Huệ – đồng Ủy viên Thường trực Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; Đại đức Thích Chúc Đức, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương; cùng chư tôn đức trong Phân ban.

Chương trình trao học bổng được Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương duy trì xuyên suốt quá trình học tập của các em

Đoàn đã trao 10 suất học bổng học kỳ I, năm học 2026-2027 cho các em học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Phật tử tại Trường THCS & THPT Võ Văn Kiệt (thôn Sơn Giang, xã Đức Bình), Trường THPT Đức Bình (buôn Ea Hồ, xã Đức Bình), Trường Tiểu học & THCS Xuân Quang 2 (thôn Kỳ Đu, xã Đồng Xuân). Mỗi suất học bổng toàn phần có trị giá 3 triệu đồng/năm học, được chia thành hai đợt trao (mỗi học kỳ 1,5 triệu đồng) nhằm hỗ trợ thiết thực cho các em trang trải chi phí học tập.

Được biết, chương trình trao học bổng được Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương duy trì xuyên suốt quá trình học tập của các em, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đồng hành bền bỉ của Giáo hội đối với thế hệ trẻ vùng cao.