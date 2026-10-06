Bữa ăn bán trú: Bộ GD&ĐT siết quản lý từ đầu đến cuối

Ngay từ những tháng đầu năm học 2026-2027, tại một số địa phương đã xuất hiện các vụ việc, phản ánh liên quan đến bữa ăn bán trú, từ chất lượng, định lượng suất ăn, thời gian giao nhận đến khâu kiểm tra, giám sát.

Những bất cập này không chỉ khiến phụ huynh lo lắng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc siết chặt quy trình kiểm soát bữa ăn học sinh, từ khâu lựa chọn, tiếp nhận thực phẩm đến chế biến và giám sát chất lượng.

Vấn đề này cũng được đại diện Bộ GD&ĐT nêu lên tại hội nghị rà soát, đánh giá một số nhiệm vụ trọng tâm đầu năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tổ chức mới đây.

Theo Bộ GD&ĐT, về tổ chức bữa ăn bán trú, hệ thống chỉ đạo đã chuyển từ yêu cầu "tổ chức được bữa ăn" sang "quản trị an toàn và chất lượng toàn bộ chuỗi bữa ăn".

Bữa ăn học đường là vấn đề với quy mô lớn khi hiện nay toàn quốc có 96,8% cơ sở giáo dục mầm non tổ chức bán trú; khoảng 55% trường phổ thông tổ chức bữa ăn bán trú.

Theo Bộ GD&ĐT, nhiều cơ sở đã xây dựng thực đơn theo độ tuổi, tổ chức số bữa và thời gian ăn phù hợp; huy động sự tham gia giám sát của cha mẹ học sinh từ khâu giao nhận thực phẩm, chế biến đến chất lượng bữa ăn.

Đáng chú ý, định hướng quản lý mới đặt yêu cầu cao hơn: Không chỉ bảo đảm có bữa ăn cho học sinh mà phải quản trị an toàn và chất lượng của toàn bộ chuỗi bữa ăn.

Đối với quản lý bữa ăn bán trú, Bộ GD&ĐT đang xây dựng quy định về tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông để khẩn trương ban hành.

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Siết trách nhiệm, kiểm soát toàn bộ chuỗi bữa ăn cũng được đặt ra trong Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về cung ứng sách giáo khoa, rà soát chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, một số vấn đề trọng tâm trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và chuẩn bị phục vụ Đoàn giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Về bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn học đường, Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai ngay các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm bữa ăn học đường theo Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.

Đồng thời, phải xác định rõ trách nhiệm của Bộ GD&ĐT, các cơ quan liên quan, nhất là chính quyền địa phương các cấp và các cơ sở giáo dục; bảo đảm công khai, minh bạch, kiểm soát chặt chẽ chất lượng bữa ăn.

Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, cắt xén khẩu phần, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong bữa ăn học đường.