Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Thủy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra bờ kè Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Thanh Thủy.

Theo báo cáo của nhà trường, hiện trường có 33 lớp với 1.075 học sinh; trong đó cấp tiểu học có 17 lớp, cấp THCS có 16 lớp. Số học sinh nội trú là 570 em, bán trú 480 em. Nhà trường có 81 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đã thành lập 5 tổ chuyên môn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra nhà ăn của học sinh.

Sau một tháng hoạt động, nhà trường tập trung ổn định nền nếp, tổ chức dạy học bảo đảm đầy đủ các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc. Thời khóa biểu được bố trí linh hoạt, tối đa 7 tiết học mỗi ngày, phù hợp với điều kiện thực tế từng lớp. Các nội dung giáo dục kỹ năng sống, năng lực số, STEM/STEAM, thể chất, nghệ thuật và tài chính được tích hợp phù hợp với lứa tuổi, tránh gây quá tải cho học sinh.

Đối với học sinh nội trú, nhà trường tổ chức tự học buổi tối có sự hướng dẫn của giáo viên trực; chú trọng rèn kỹ năng tự phục vụ, quản lý thời gian, giao tiếp, ứng xử và sinh hoạt tập thể. Công tác quản lý được thực hiện theo ca trực, có thành viên Ban Giám hiệu tham gia giám sát, xử lý các vấn đề phát sinh. Nhà trường phối hợp với phụ huynh trong quản lý học sinh nội trú, bán trú; xây dựng quy chế phối hợp với Công an xã nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra việc thực hiện nền nếp nội vụ của học sinh.

Công tác tổ chức bữa ăn được quan tâm, thực phẩm được kiểm tra về số lượng, chủng loại, chất lượng khi tiếp nhận. Các khâu sơ chế, chế biến được phân khu, phân công cụ thể, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín. Dụng cụ chế biến, ăn uống cùng khu vực bếp, nhà ăn được vệ sinh thường xuyên. Khu nội trú bố trí riêng cho học sinh nam, nữ; hệ thống chiếu sáng, sân chơi, sân bóng đá mini, cổng, hàng rào và thiết bị phòng cháy, chữa cháy được bố trí phục vụ học tập, sinh hoạt.

Tại buổi làm việc, nhà trường đề nghị sớm bổ nhiệm Hiệu trưởng, bổ sung 6 giáo viên THCS còn thiếu; lắp đặt loa phát thanh, camera giám sát, thiết bị điểm danh thông minh. Trường cũng kiến nghị xây dựng bờ kè, rào chắn khu vực giáp sông trước cổng trường; điều chỉnh hệ thống điện bình nóng lạnh bảo đảm an toàn cho học sinh tiểu học; bổ sung bồn, đường cấp nước riêng cho bếp ăn, giếng dự phòng và bể nước nổi phục vụ sinh hoạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn kiểm tra phòng ở nội trú của học sinh.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của nhà trường sau một tháng đi vào hoạt động, nhất là việc bố trí khuôn viên, phòng học, phòng ở; huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, từng bước ổn định hoạt động dạy học và chăm sóc học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; rà soát, điều chỉnh phương án vận hành phù hợp với thực tế, chủ động, linh hoạt giải quyết những vấn đề phát sinh. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì nền nếp nội trú, bán trú; quan tâm đời sống, tâm lý học sinh, nhất là các em nhỏ mới làm quen với sinh hoạt tập thể. Việc tổ chức bữa ăn phải bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm; thường xuyên kiểm tra nguồn nước, hệ thống điện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và các khu vực có nguy cơ mất an toàn để kịp thời khắc phục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Giáo dục - Đào tạo và xã Thanh Thủy phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý, bổ sung giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học. Đối với các kiến nghị về cơ sở vật chất, cần đánh giá cụ thể nhu cầu, ưu tiên những hạng mục bảo đảm an toàn cho học sinh. Kiểm tra khu vực giáp sông, tăng cường các biện pháp quản lý, cảnh báo, phòng ngừa tai nạn; duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và địa phương trong chăm sóc, giáo dục học sinh.