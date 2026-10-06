Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất rút ngắn 40% thời gian cấp phép hoạt động ĐH, CĐ

Nội dung nằm trong Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, đổi tên, cấp phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TPHCM (thực hiện điểm a, b khoản 3 Điều 27 Luật Đô thị phát triển) đang được Sở GD-ĐT TPHCM lấy ý kiến trước khi trình UBND TPHCM phê duyệt, ban hành.

Theo dự thảo, quyết định sẽ áp dụng đối với trường đại học, trường cao đẳng công lập do thành phố quản lý; Trường đại học tư thục, trường cao đẳng tư thục trên địa bàn thành phố (bao gồm cả trường đại học, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoặc có hoạt động liên kết đào tạo với cơ sở nước ngoài); Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cụ thể, dự thảo quy định bổ sung về sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng và sáp nhập trường cao đẳng vào trường đại học theo theo hướng có thể thay thế phù hợp quy hoạch mạng lưới cơ sơ giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học phù hợp chủ trương sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục công lập; bảo đảm phù hợp với chủ trương đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và nhu cầu thực tiễn.

Dự thảo Quyết định quy định trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, sáp nhập, chia tách, cấp phép hoạt động giáo dục, giải thể cơ sở giáo dục theo đề nghị của cá nhân, tổ chức theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, quy trình thực hiện và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, dự thảo quy định rõ thành phần Hội đồng thẩm định, quy định thẩm định hồ sơ thông qua tổ chức họp để lấy ý kiến trực tiếp, xác định rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia họp thẩm định (thay vì gửi văn bản sẽ mất thêm thời gian xử lý hồ sơ). Cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết trước đó; Cắt giảm thành phần hồ sơ là các đề án, báo cáo thuyết minh điều kiện bảo đảm chất lượng, gộp vào nội dung văn bản đề nghị.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, dự thảo quy định thể hiện tính vượt trội rõ rệt so với quy định hiện hành thể hiện trên phương diện giảm bớt các tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan nhà nước. Đồng thời, việc quy định rõ thẩm quyền gắn với trách nhiệm giúp tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ.

Giải pháp rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nhiều thủ tục trọng tâm như thành lập, cho phép thành lập trường đại học và cấp phép hoạt động giảm trên 30%-40% thời gian giải quyết, thể hiện mức cải cách mạnh và tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư.

Riêng nhóm thủ tục tổ chức lại (sáp nhập, chia, tách, giải thể) cũng được rút ngắn ở mức trung bình từ 20%–30%, góp phần giảm đáng kể thời gian xử lý so với trước đây.

Bên cạnh đó, cắt bỏ quy định về cấp phép liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học nước ngoài theo quy định tại NQ 66.18/CP giao quyền tự chủ về cho cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định trên nguyên tắc đảm bảo quy định pháp luật.

Dự thảo cũng đề xuất Sở GD-ĐT là cơ quan chỉ đạo, phân công nhiệm vụ để các cơ quan, đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện; xây dựng và công bố danh mục thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; quy định cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm quyết định được triển khai nghiêm túc, hiệu quả và đúng định hướng của Luật Phát triển đô thị.