Thác Đamb’ri.

Rời thành phố Nha Trang nắng gió, chúng tôi đến Bảo Lộc vào một đêm mưa tầm tã. Đường núi quanh co, khúc khuỷu như muốn thử thách lòng người. Mãi đến nửa đêm, chúng tôi mới đặt chân tới Khu du lịch thác Đamb’ri. Đây là một trong những điểm du lịch sinh thái nổi tiếng và hùng vĩ nhất tại tỉnh Lâm Đồng, nằm giữa quần thể rừng nguyên sinh rộng cả nghìn héc ta.

Bầu trời Bảo Lộc mùa này luôn thường trực một màu xám đùng đục. Thời tiết đỏng đảnh lúc mưa lúc nắng. Mặt trời ló ra làm lòng người nhen lên chút hi vọng, nhưng chỉ chốc lát, mưa lại sầm sập đổ xuống. Bởi vậy ở Đamb’ri, hễ đi ra ngoài là phải mang theo ô để phòng những cơn mưa bất chợt.

Nhưng mưa và lạnh lại mang theo phong vị riêng. Buổi sáng, khi những cơn mưa ùa đến, còn gì bằng ngồi trong nhà hàng xì xụp bát miến gà nghi ngút khói, nhấp một ngụm trà atisô hay ly cà phê ấm nóng, vừa rôm rả chuyện trò, vừa thảnh thơi ngắm nhìn núi rừng xôn xao trong màn mưa trắng xóa. Chẳng còn bận tâm về những ồn ào, khói bụi của phố thị.

Đamb’ri vốn là ngọn thác cao và hùng vĩ bậc nhất tỉnh Lâm Đồng, từng lọt vào top 14 thác nước đẹp nhất thế giới. Trong tiếng K’Ho, Đamb’ri có nghĩa là “đợi chờ”. Ngọn thác gắn liền với mối tình chung thủy nhưng đầy trắc trở của nàng B’Ri và chàng K’Dam. Khi chàng bỏ đi vào rừng sâu, nàng đã ngồi khóc bên bờ suối đầu làng ngày này qua tháng khác cho đến khi thân xác hóa thành cát đá, nước mắt chảy dài thành dòng thác vĩ đại.

Để đến được chân thác, chúng tôi băng qua một khu rừng rậm rạp với nhiều cây cổ thụ và gỗ quý như lát hoa, kiền kiền... Theo sự hướng dẫn của nhân viên, chúng tôi di chuyển bằng thang máy để xuống dưới. Sau đêm mưa lớn, lượng nước đổ về thác cuồn cuộn dữ dội. Nhìn ngọn thác đổ dọc từ độ cao hơn 60 mét xuống vực sâu, bọt tung trắng xóa, ai nấy đều choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên. Từ đáy thác, hơi nước bốc lên dày đặc, tản đi giữa những vòm cây tựa như mây như sương. Bất giác, tôi tự hỏi: Liệu những cụm mây trắng lững lờ trôi ngang cửa sổ phòng tôi sáng nay có phải sinh ra từ chính nơi này?

Ẩm thực nơi đây mang đậm hương vị đại ngàn với cá suối chiên giòn, canh rau rừng thanh mát và cơm lam thơm dẻo. Chúng tôi còn mua được những trái sầu riêng chín cây thơm nức, bắp nếp dẻo tươi ngọt từ người dân địa phương ở lân cận.

Khi màn đêm buông xuống, giữa tiết trời se lạnh của đại ngàn, không gì lý tưởng hơn là được ngồi quây quần bên những người thân yêu cạnh bếp than hồng ấm áp, vừa nướng đồ ăn vừa nhâm nhi món ngô, khoai nướng và những xiên thịt nướng đậm đà cuộn với các loại rau rừng tươi ngon xanh mướt của Bảo Lộc.

Cô nhân viên khoảng ngoài 30 tuổi vừa giúp chúng tôi nướng đồ ăn, vừa nhiệt tình trò chuyện. Những câu chuyện mộc mạc, thân tình bên bếp lửa hồng...