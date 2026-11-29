Sáng 29/11, Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) diễn ra trang nghiêm, trọng thể tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM). Ảnh: Ngô Tùng.

Buổi lễ được Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự﻿ GHPGVN, Ban Trị sự GHPGVN TPHCM cùng môn đồ pháp quyến tổ chức trọng thể.

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban tổ chức Lễ tang, cùng các chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

Trước giác linh đường, trong không khí trang nghiêm, thành kính, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Lễ tang - nêu rõ trải qua hơn 7 thập kỷ tu học và hoằng pháp,﻿ Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp luôn lấy tinh thần phụng sự đạo pháp, hộ quốc an dân làm phương châm hành đạo. Trong sự nghiệp giáo dục và hoằng pháp, ngài dành nhiều trí lực và tâm lực cho công tác đào tạo tăng tài, giảng dạy Phật học, nghiên cứu trước tác và phiên dịch kinh điển.

“Ngài là bậc cao tăng thạc đức, nổi tiếng với phong thái, trí tuệ xuất sắc, giới luật nghiêm minh và tính tình hào sảng, luôn giữ hạnh từ bi, hỷ xả làm nền tảng căn bản để hóa độ chúng sinh, đồng thời lấy đức độ và trí tuệ làm ngọn hải đăng soi sáng cho hàng hậu học”, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nêu và khẳng định đạo hạnh và công đức của Đức Trưởng lão Hòa thượng lưu dấu trong lòng Giáo hội, sơn môn pháp phái và môn đồ tứ chúng.

Tiếp đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn dâng lời tưởng niệm, tiễn biệt giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Trưởng lão Hòa thượng, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN nhắc lại những cống hiến lớn lao của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đối với đạo pháp và dân tộc.

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN dâng hương tưởng niệm và tiễn biệt Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN thực hiện nghi lễ phất trần, tiễn đưa kim quan cố Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chư tôn đức tăng ni, Phật tử cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp rời giác linh đường Tổ đình Vĩnh Nghiêm sau bốn ngày diễn ra lễ viếng tại đây.

Ngay sau lễ truy niệm tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, kim quan cố Đức Trưởng lão Hòa thượng được môn đồ pháp quyến cung thỉnh, đưa đến Công viên Nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP Đồng Nai) nhập bảo tháp.

Chư tôn đức tăng ni, Phật tử thành tâm đảnh lễ giác linh và cung tiễn cố Đức Trưởng lão Hòa thượng về nơi an nghỉ.

Một trong những đệ tử của cố Đức Trưởng lão Hòa thượng, Thượng tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TPHCM, Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, đau buồn trong phút tiễn biệt vị thầy tổ.

Trong dòng người lặng lẽ dõi theo đoàn đưa tang, một người dân thành kính tiễn biệt Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, vị cao tăng thạc đức có nhiều đóng góp nổi bật cho đạo pháp và dân tộc Việt Nam. Ảnh: Ngô Tùng