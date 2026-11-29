Chuyển động từ những miền quê

Nhắc đến du lịch Hà Nội, nhiều người thường nghĩ tới khu vực trung tâm với những di sản nổi tiếng như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay các tuyến phố cổ. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của du lịch Thủ đô không chỉ nằm trong không gian đô thị lịch sử mà còn được tạo nên từ những miền quê giàu truyền thống văn hóa, những làng nghề hàng trăm năm tuổi, những vùng sinh thái ven sông và các di tích lịch sử gắn với quá trình dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Đoàn khảo sát của Sở VHTTDL Hà Nội và các đơn vị lữ hành khảo điểm du lịch tại xã Tam Hưng. Ảnh: Hoàng Lân.

Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của Hà Nội được mở rộng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức và khai thác các nguồn lực du lịch tại cơ sở. Nhiều địa phương có điều kiện thuận lợi để hình thành sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh, nông nghiệp, nông thôn và du lịch cộng đồng.

Tại xã Tam Hưng, vùng đất phía Nam Thủ đô, những giá trị văn hóa, lịch sử và nghề truyền thống đang được nhìn nhận như nguồn lực quan trọng để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong chuyến khảo sát do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào cuối tháng 10 vừa qua, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng Bùi Đình Thái cho biết, địa phương đang hình thành tuyến du lịch kết nối các điểm di tích và làng nghề điêu khắc gỗ.

Điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm là khám phá di tích chùa Bối Khê. Di tích còn lưu giữ nhiều giá trị kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc như bệ đá hoa sen thời Trần; đặc biệt, tại đây vẫn còn lưu giữ một địa đạo từ thời kháng chiến chống Pháp. Bên cạnh đó, địa phương định hướng kết nối Tam Hưng với những điểm đến lân cận như Quảng Phú Cầu, Bình Đà để hình thành những hành trình có chiều sâu, thay vì khai thác từng điểm đến đơn lẻ.

Du khách tham quan Việt Phủ Thành Chương tại xã Nội Bài. Ảnh: Hoàng Lân.

Ở phía Bắc Thủ đô, xã Nội Bài có lợi thế là cửa ngõ hàng không, có khả năng tiếp cận những nhóm khách khá đặc thù như khách quá cảnh, nối chuyến, khách công vụ và chuyên gia làm việc tại khu vực sân bay. Bí thư Đảng ủy xã Nội Bài Nguyễn Nam Hà chia sẻ, địa phương đang hình thành chuỗi sản phẩm du lịch kết hợp với tài nguyên văn hóa, sinh thái và nông nghiệp. Các điểm đến như đền Thanh Nhàn, Việt Phủ Thành Chương, hồ Đồng Quan, cơ sở sản xuất bánh chưng xanh Hải Yến… có thể tạo thành lịch trình trải nghiệm văn hóa, mua sắm phù hợp với khách du lịch muốn trải nghiệm trong nửa ngày hoặc một ngày. Nếu khai thác tốt, Nội Bài có thể trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trước và sau khi ra sân bay.

Trong khi đó, tại xã Sóc Sơn, việc phát triển sản phẩm du lịch đêm “Hào khí Thánh Gióng” tại Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc là một hướng đổi mới đáng chú ý. Thay vì chỉ tập trung vào hoạt động tham quan di tích ban ngày, sản phẩm du lịch đêm hướng tới khai thác sâu hơn giá trị lịch sử, văn hóa và truyền thuyết về người anh hùng Thánh Gióng.

Đóng góp vào tăng trưởng của Thủ đô

Một điểm mới trong hoạt động phát triển du lịch ngoại thành năm 2026 là sự chuyển dịch từ tư duy giới thiệu tài nguyên sang tư duy xây dựng sản phẩm gắn với thị trường. Những chương trình khảo sát du lịch thời gian qua đã tạo diễn đàn để chính quyền địa phương, đơn vị quản lý điểm đến, cơ sở sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp lữ hành cùng đánh giá khả năng khai thác thực tế, khả năng tổ chức trải nghiệm và nhu cầu của khách hàng.

Các đơn vị lữ hành khảo sát nghề thủ công tại Tam Hưng. Ảnh: Hoàng Lân.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt cho rằng, phát triển du lịch ngoại thành có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược mở rộng không gian du lịch của Hà Nội. Nếu khu vực nội đô phát huy thế mạnh về di sản đô thị, kiến trúc, bảo tàng, phố cổ và các hoạt động văn hóa đương đại, thì khu vực ngoại thành có thể bổ sung những trải nghiệm về làng quê, làng nghề, nông nghiệp, sinh thái và đời sống cộng đồng. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, giúp Hà Nội đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách khác nhau.

Ông Nguyễn Tiến Đạt gợi ý, điều quan trọng là các địa phương cần xác định sản phẩm du lịch thế mạnh, tổ chức hành trình liên kết hợp lý giữa các tuyến, điểm, đồng thời phối hợp với các đơn vị lữ hành trong quảng bá và hướng dẫn du khách.

Về khai thác du lịch ngoại thành Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Liên Chi hội Lữ hành Việt Nam Phùng Quang Thắng cũng cho rằng, các điểm đến và địa phương cần có câu chuyện riêng, hoạt động trải nghiệm phù hợp, dịch vụ đồng bộ và khả năng kết nối với những địa chỉ khác trong cùng hành trình. Những vấn đề tưởng chừng nhỏ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn, điểm dừng chân, vệ sinh môi trường, chất lượng thuyết minh hay khả năng phục vụ ăn uống đều có ý nghĩa quyết định đến trải nghiệm của du khách. “Các địa phương cần ưu tiên hoàn thiện những điều kiện này, đồng thời chú trọng đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên tại điểm, người làm dịch vụ và lực lượng trực tiếp tham gia hoạt động du lịch”, ông Thắng góp ý.

Ở góc độ chuyên gia du lịch cộng đồng, Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Vũ Văn Tuyên gợi ý, để hấp dẫn du khách, yếu tố văn hóa bản địa và vai trò của chủ thể cộng đồng cần được chú trọng. Người dân cần được tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Những nghệ nhân làng nghề có thể trở thành người kể chuyện văn hóa; các hộ sản xuất nông nghiệp có thể cung cấp trải nghiệm mùa vụ; cơ sở OCOP có thể trở thành điểm giới thiệu, mua sắm sản phẩm đặc trưng. Khi du lịch mang lại nguồn thu ổn định, người dân sẽ có thêm động lực bảo tồn di sản, duy trì nghề truyền thống và gìn giữ cảnh quan môi trường.

Thành phố Hà Nội đang nỗ lực triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó việc mở rộng khai thác du lịch ngoại thành Hà Nội là một trong những chiến lược quan trọng.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Trung Hiếu, để phát triển du lịch ngoại thành hiệu quả, các địa phương cần rà soát tài nguyên, lựa chọn những sản phẩm có lợi thế nổi bật, tránh phát triển dàn trải, trùng lặp hoặc chạy theo số lượng. Với vai trò là cơ quan quản lý, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với các địa phương kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ quảng bá, tạo thêm sức bật cho du lịch ngoại thành, góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến đa dạng, hấp dẫn và phát triển bền vững.