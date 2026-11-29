Quang cảnh lễ trao Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật lần thứ XXV cho các luận án Tiến sĩ khoa học lịch sử xuất sắc.

Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 5 luận án Tiến sĩ sử học tiêu biểu nhất để trao giải (gồm 2 giải Nhì và 3 giải Ba; không có giải Nhất).

Hai giải Nhì thuộc về các công trình: Luận án “Đào tạo cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)” của Tiến sĩ Tạ Thị Nghĩa Thục và luận án “Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX” của Tiến sĩ Trịnh Tiến Dũng.

Ba giải Ba được trao cho các công trình: Luận án “Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên (1964 - 1975)” của Tiến sĩ Trần Quốc Dũng; luận án “Công tác chỉnh Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1951 đến năm 1953” của Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà và luận án “Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lãnh đạo xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 đến năm 2020” của Tiến sĩ Bùi Hữu Thêm.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 141 năm ngày mất của Danh nhân Phạm Thận Duật (29/11/1885 – 29/11/2026) – nhà sử học, nhà văn hóa đa diện, nghĩa sĩ yêu nước, người góp phần khởi động phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ XIX.

Từ năm 2000, với sự tài trợ của Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật, Giải thưởng Sử học mang tên danh nhân đã trở thành giải thưởng đầu tiên được trao trong lĩnh vực sử học tại Việt Nam. Trải qua 24 mùa giải, đến nay đã có 131 Tiến sĩ sử học xuất sắc trên cả nước được vinh danh.

Đặc biệt, mùa giải lần thứ 25 năm 2026 là năm đầu tiên giải thưởng được xét chọn và trao tặng với sự ra mắt của Ban Lãnh đạo mới của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031, tiếp nối mạch nguồn tôn vinh các công trình nghiên cứu sử học có giá trị khoa học và thực tiễn cao.

GS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. NGƯT Nguyễn Văn Kim – Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, các công trình được trao giải lần này đề cập đến những vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực của khoa học lịch sử: Lịch sử làng xã, lịch sử quân sự, lịch sử Đảng, công tác đào tạo cán bộ và quá trình xây dựng nông thôn mới. Sự đa dạng ấy rất đáng khích lệ, bởi nó cho thấy những hướng nghiên cứu khác nhau đều có thể đóng góp vào nhận thức lịch sử dân tộc.

“Giá trị của Giải thưởng, không chỉ nằm ở phần thưởng vật chất hay tấm bằng chứng nhận. Điều đáng quý hơn là sự ghi nhận của cộng đồng sử học đất nước đối với công sức của các nhà nghiên cứu; là sự khẳng định những chuẩn mực học thuật. Với mỗi luận án, đằng sau những trang viết là nhiều năm tìm kiếm, thẩm định tư liệu, khảo sát thực tế, suy ngẫm và tranh luận khoa học. Sự ghi nhận đúng lúc đối với những nỗ lực ấy có ý nghĩa lâu dài” – GS. TS Nguyễn Văn Kim nhấn mạnh.

BTC trao hai giải Nhì thuộc về các công trình: Luận án “Đào tạo cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)” của Tiến sĩ Tạ Thị Nghĩa Thục và luận án “Làng Cổ Bôn (Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa) từ thành lập đến giữa thế kỷ XIX” của Tiến sĩ Trịnh Tiến Dũng.

Danh nhân Phạm Thận Duật (29/11/1885 – 29/11/2026) là nhà sử học, nhà văn hóa đa diện, nghĩa sĩ yêu nước, người góp phần khởi động phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược vào cuối thế kỷ XIX,

Ông quê ở thôn Yên Mô Thượng, xã Yên Mạc, tỉnh Ninh Bình. Năm 1850, sau khi thi đỗ Cử nhân, ông ra làm quan với chức Giáo thụ phủ Đoan Hùng rồi làm Tri châu Tuần Giáo.Dưới triều vua Tự Đức, Phạm Thận Duật đã lần lượt kinh qua nhiều trọng trách trong các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, thủy lợi đến ngoại giao và quốc phòng.

Năm 1885, thực dân Pháp đánh chiếm kinh thành Huế, ông cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra sơn phòng Quảng Trị. Nhận lệnh vua Hàm Nghi, ông thảo chiếu Cần Vương kêu gọi các sĩ phu và nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến. Lĩnh chức Khâm sai đại thần ra Bắc chiêu tập nghĩa sĩ, ông bị thực dân Pháp bắt và đày đi Côn Đảo. Ngày 29/11/1885, trên đường bị áp giải, ông đã anh dũng hy sinh, gửi thân xác nơi biển cả.

35 năm phụng sự triều đình, bên cạnh việc đảm trách quốc sự, ông còn để lại nhiều trước tác có giá trị lớn thuộc các thể loại thơ văn, nhật ký, tấu tập và địa chí. Là một nhà sử học tài năng, ông từng giữ chức Phó Tổng tài Quốc sử quán Triều Nguyễn, được đích thân vua Tự Đức giao trọng trách tổng duyệt bộ quốc sử Khâm định Việt sử thông giám cương mục (bộ sử chính thức của triều Nguyễn) và phụ trách chỉnh sửa phần Dực Tông Anh hoàng đế thực lục chính biên trong bộ Đại Nam thực lục đệ tứ kỷ.

Từ năm 2000, với sự tài trợ của Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật, Giải thưởng Sử học mang tên danh nhân đã trở thành giải thưởng đầu tiên được trao trong lĩnh vực sử học tại Việt Nam. Đây cũng là giải thưởng chính thức và duy nhất của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có quy mô toàn quốc, được tổ chức thường niên vào đúng ngày mất của Danh nhân (29/11).