Những đứa trẻ thiệt thòi đã có thêm một "người cha thứ 2".

Những "người cha" đi qua những nẻo đường biên

Có những đứa trẻ, niềm vui mỗi tuần không phải là một món đồ chơi mới, cũng chẳng phải một chuyến đi xa. Chỉ đơn giản là được nghe tiếng xe máy quen thuộc vọng từ đầu bản, được chạy ra đón một người mà chúng gọi bằng hai tiếng thân thương: bố ơi!

Ở bản Ón, xã Tam Chung, Giàng N.Y. mới 10 tuổi nhưng đã sớm nếm trải những thiệt thòi mà lẽ ra một đứa trẻ không phải gánh chịu. Bố mẹ phải chấp hành án phạt tù, cuộc sống của em thiếu đi bàn tay chăm sóc và chỗ dựa của gia đình.

Trong những tháng ngày chông chênh ấy, một người lính biên phòng đã đến, lặng lẽ bước vào cuộc đời em. Đó là Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Tam Chung - người nhận đỡ đầu Y. trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Từ ngày có bố Tý, Y. có thêm một người để mong ngóng, để kể chuyện trường lớp, để chia sẻ những điều mà một đứa trẻ vẫn thường muốn nói với cha mình.

Y. không còn phải thấp thỏm vì nỗi lo thiếu sách vở, quần áo hay một ngày nào đó phải nghỉ học vì hoàn cảnh. Em có thêm niềm tin để tiếp tục đến lớp, nuôi dưỡng những ước mơ của tuổi thơ. Anh trai Y. - Giàng A.L. đã đi qua những tháng ngày khó khăn, vượt những dãy núi dài hun hút để bước chân vào giảng đường đại học. Với Y., nó như nhân lên động lực để em cố gắng mỗi ngày.

Những người bố biên phòng không chỉ mang đến vật chất mà còn cho các em thêm điểm tựa tinh thần.

Y. là một trong gần 30 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang được Đồn Biên phòng Tam Chung hỗ trợ. Nhưng câu chuyện về những người cha mang quân hàm xanh ở nơi này không chỉ bắt đầu từ Y.

Trên những nẻo đường biên giới, Thiếu tá Triệu Văn Tý đã có hơn 10 năm gắn bó với công việc chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nghèo, từng qua các đơn vị Đồn Biên phòng Tam Chung, Trung Lý, Mường Mìn. Tính qua nhiều năm, anh đã đồng hành, giúp đỡ khoảng 80 trẻ em ở các bản làng vùng cao.

Ở bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, 4 anh em Hơ Thị Tho từng sống trong một căn nhà chênh vênh giữa đồi cao. Căn nhà nhỏ, vách không kín, mái dột, gió lùa qua những khoảng trống. Với những đứa trẻ côi cút, cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng thêm lạnh lẽo khi không có một người lớn đủ sức chở che.

Rồi Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng (Đồn Biên phòng Tam Chung) xuất hiện. Người lính ấy mang đến cho bốn anh em không chỉ là những bao gạo, bộ quần áo ấm, chiếc chăn bông hay đồ dùng sinh hoạt, học tập. Anh còn tìm cách kéo điện về nhà để các em có ánh sáng sinh hoạt, học bài; che lại những vách nhà hở, lợp lại chỗ mái dột để mưa không thấm, gió không lùa. Những việc làm tưởng như nhỏ bé ấy đã khiến căn nhà giữa đồi cao bớt đi vẻ lạnh lẽo, cuộc sống của bốn đứa trẻ cũng dần có thêm hơi ấm. Với các em, bố Thắng không chỉ là người mang quà đến. Anh là người cha thứ hai, là chỗ dựa mà những đứa trẻ từng thiếu thốn tình thương có thể tin cậy, nương nhờ.

Thế nhưng, có những cuộc gặp gỡ trong đời ngắn ngủi đến xót xa. Năm 2022, Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng qua đời trên đường đi lấy hàng từ thiện để đưa về đồn trên hành trình giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

"Người cha thứ 2" của 4 anh em Hơ Thị Tho đã mãi mãi không trở về. Sự ra đi ấy để lại một khoảng trống không dễ gì bù đắp. Nhưng tình thương mà anh dành cho những đứa trẻ không vì thế mà dừng lại. Thiếu tá Triệu Văn Tý tiếp tục chăm lo cho các em, đồng thời nhận đỡ đầu thêm 10 trẻ nhỏ mà trước đây bố Thắng từng cưu mang ở các xã Pù Nhi, Nhi Sơn.

Người đi trước đã gieo những hạt mầm yêu thương, người ở lại tiếp tục vun trồng. Trên dải biên cương này, có những người cha không cùng huyết thống nhưng vẫn lặng lẽ nối dài trách nhiệm, để những đứa trẻ không phải đơn độc trên hành trình lớn lên.

Rời Pù Nhi, câu chuyện về những đứa trẻ cần một bàn tay nâng đỡ lại đưa chúng tôi đến bản Chiên Bục, xã Tén Tằn. Ở đó, Hà Thúy Nhâm, 13 tuổi, đã mồ côi bố từ năm lên tám. Trên Nhâm còn một chị gái hơn em một tuổi, dưới là cô em út mới hai tuổi. Ba đứa trẻ cùng người mẹ nghèo đứng trước một tương lai đầy bất trắc. Chị Đinh Thị Lon, mẹ các em, không biết chữ, không biết tiếng Kinh.

Từ ngày bố mất, Hà Thuý Nhâm được cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) nhận làm con nuôi.

Chồng mất, một mình chị xoay xở nuôi 3 con nhỏ giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn. Có những lúc, điều khiến người mẹ lo lắng nhất không phải là bữa ăn ngày mai mà là liệu các con có thể tiếp tục được đến trường hay không.

May mắn đã đến với gia đình chị. Nhâm được các cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 (Quân khu 4) nhận làm con nuôi; người chị gái được Đồn Biên phòng Tam Chung đỡ đầu. Hai lực lượng cùng chung tay, mỗi người một phần việc, giúp những đứa trẻ có thêm điểm tựa để tiếp tục con đường học tập.

“Không có các chú bộ đội thì mấy đứa nhỏ rồi sẽ phải thất học thôi”, chị Lon bộc bạch. Với người mẹ này, sự giúp đỡ ấy không chỉ là những món quà hay khoản hỗ trợ vật chất. Đó là cơ hội để các con được tiếp tục đến trường, được sống đúng với tuổi thơ của mình, thay vì sớm phải đối mặt với gánh nặng mưu sinh.

Để những đứa trẻ không phải đi lại con đường cũ

Theo ông Hà Văn Minh, Trưởng thôn Chiên Bục, trong thôn hiện có hơn chục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ bỏ nhau, phải sống với ông bà hoặc cha, mẹ qua đời. Những đứa trẻ ấy lớn lên trong sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm. Có em không có người kèm cặp học hành, có em sớm phải phụ giúp gia đình, thậm chí đứng trước nguy cơ bỏ học.

Ông Minh trăn trở, nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội và cộng đồng, nhiều đứa trẻ có thể sẽ lại đi vào con đường cũ: nghỉ học sớm, kết hôn khi chưa đủ tuổi, rồi tiếp tục cuộc sống nghèo khó như thế hệ trước. “Mong sao chúng nó cố gắng học hành để thoát cảnh nghèo, đền đáp công sức của các chú bộ đội”, ông Minh chia sẻ.

Trong hành trình vượt lên số phận, những đứa trẻ khuyết cha, mẹ - còn được các thầy cô đồng hành, giúp đỡ.

Ở những bản làng vùng biên, nghèo đói đôi khi không chỉ được đo bằng những mái nhà xiêu vẹo hay bữa cơm thiếu thịt. Đó còn là sự đứt gãy trong việc học hành, là những đứa trẻ phải lớn lên quá sớm, là những ước mơ có thể bị bỏ lại giữa chừng vì không có ai nâng đỡ. Bởi vậy, để một đứa trẻ tiếp tục đến trường cần nhiều hơn một khoản hỗ trợ. Cần có người theo sát, có thầy cô động viên, có chính quyền vào cuộc và có cả cộng đồng cùng dang tay. Trong hành trình ấy, thầy cô giáo là những người ở gần các em mỗi ngày.

Theo số liệu của tỉnh Thanh Hóa, trong giai đoạn 2021–2025, tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào Mông là 23,34%, cao nhất trong các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tình trạng này tập trung ở nhóm tuổi từ 13 đến dưới 18, tại các địa bàn như Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Mường Lý.

Toàn tỉnh hiện có 3.900 hộ đồng bào Mông với 21.409 nhân khẩu, sinh sống tại 25 bản thuộc 9 xã; trong đó, 24/25 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Những con số ấy cho thấy phía sau những cung đường xa xôi, những mái nhà còn nhiều thiếu thốn là không ít thách thức trong việc bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển cho trẻ em.

Vừa qua, tỉnh Thanh Hoá đã ban hành đề án xóa bỏ hủ tục trong đồng bào Mông, trong đó có xoá bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Thiếu tá Trịnh Tứ Thắng chụp ảnh cùng các em học sinh bản Mông. (Ảnh: TL)

Đề án đặt mục tiêu thay đổi nhận thức, từng bước xóa bỏ những tập tục không còn phù hợp, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Trong đó, trường học được xác định là một địa chỉ quan trọng để tuyên truyền, giáo dục.

Tảo hôn, đông con, nghèo đói… những vòng luẩn quẩn cứ thế nối tiếp qua nhiều thế hệ. Đằng sau đó là những phận đời, những đứa trẻ sớm phải gánh trên vai những thiệt thòi khi tuổi còn quá nhỏ. Đề án mở ra hy vọng những mục tiêu sẽ thực sự đi vào từng bản làng, từng nếp nhà, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán và mở ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho đồng bào Mông.

Ngày 10/11/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3805/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục trong tang lễ, tình trạng tảo hôn và ngăn ngừa nguy cơ hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào Mông tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026–2030”, với tổng kinh phí dự kiến hơn 16,7 tỷ đồng.