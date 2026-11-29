Nghệ nhân Võ Đình Hoàng bên cụm đèn lồng cỡ lớn sẽ được trưng bày tại lễ hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục

Tại khu vực Quảng trường sông Hoài, sân khấu Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần I - năm 2026 đang dần hoàn thiện; một số cụm đèn lồng cũng đã được lắp đặt trên sông.

Tại các xưởng chế tác, việc sản xuất những cụm đèn kích thước lớn vẫn diễn ra liên tục. Dù thời tiết mưa kéo dài gây không ít trở ngại cho khâu thi công và lắp đặt, các đơn vị vẫn tập trung tối đa nhân lực để bảo đảm tiến độ.

Dịp này, xưởng đèn lồng Dé Lantana của nghệ nhân Võ Đình Hoàng đảm nhận 5 cụm đèn với nhiều chủ đề khác nhau. Bên cạnh những hình tượng gắn liền với phố Hội như em bé Hội An cầm đèn lồng, “Hành trình di sản”, “Mắt cửa Hội An”, xưởng còn phối hợp với nghệ nhân nước ngoài sáng tạo sản phẩm kết hợp giữa khung đèn lồng Hội An và vải nhuộm chàm.

Nghệ nhân tre Võ Tấn Tân tham gia chế tác lồng đèn phục vụ lễ hội. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nghệ nhân làm giấy Trương Tấn Thọ khẩn trương hoàn thiện một đèn lồng cỡ lớn. Ảnh: XUÂN DŨNG

Nhiều nghệ nhân và nhân công làm việc liên tục ngày đêm để bảo đảm tiến độ. Ảnh: XUÂN DŨNG

Những chiếc đèn lồng thể hiện bản sắc văn hóa Hội An. Ảnh: XUÂN DŨNG

Theo nghệ nhân Võ Đình Hoàng, quá trình chế tác còn có sự góp sức của nghệ nhân tre Võ Tấn Tân, nghệ nhân làm giấy Trương Tấn Thọ cùng nhiều thợ thủ công.

Các cụm đèn phục vụ lễ hội được xưởng triển khai trong khoảng một tháng qua. Khối lượng công việc lớn cùng áp lực thời gian gấp rút buộc xưởng phải huy động tối đa nhân lực làm việc liên tục ngày đêm.

“Lần này, chúng tôi thực hiện các cụm đèn lồng phục vụ lễ hội ngay trên mảnh đất quê hương nên cảm xúc rất đặc biệt. Tôi mong muốn mọi người khi đến Hội An sẽ cảm nhận, thấu hiểu nét đẹp của nghề làm đèn lồng truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và tiếp tục được gìn giữ đến ngày nay”, ông Hoàng chia sẻ.

Cụm đèn lồng đa màu sắc với nhiều ý nghĩa về văn hóa, đời sống Hội An. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hội An Wood, lực lượng nhân công cũng đang gấp rút lắp ráp một số hạng mục cảnh quan không gian lễ hội.

Ông Lê Huỳnh Huyên, Giám đốc công ty cho biết dịp này doanh nghiệp tham gia hai hạng mục chính: cụm đèn lồng lấy cảm hứng từ đèn kéo quân truyền thống và con thuyền lớn mang tên “Bến tái sinh” được làm từ gỗ tái chế.

“Cụm đèn lồng được lấy ý tưởng từ đèn kéo quân truyền thống, có đường kính 4m và sử dụng gỗ tái chế làm vật liệu chính. Chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp về việc tái sử dụng vật liệu trong phát triển nghề thủ công. Cụm đèn dự kiến hoàn thành ngày 30/11 và con thuyền ‘Bến tái sinh’ sẽ hoàn thiện ngày 2/12 để kịp phục vụ lễ hội”, ông Huyên chia sẻ.

Hoàn tất các khâu trước ngày khai hội

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản” diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại Quảng trường sông Hoài cùng một số không gian trong khu phố cổ.

Đây là hoạt động trọng điểm của UBND thành phố nhằm triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026-2027, định hướng đến năm 2030; đồng thời thực hiện các cam kết của Hội An khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Theo Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Đèn lồng quốc tế hiện đang được các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng nghệ nhân khẩn trương triển khai.

Cụm đèn lồng mang chủ đề em bé Hội An. Ảnh: XUÂN DŨNG

Các cụm đèn được bố trí tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong đô thị cổ. Ảnh: XUÂN DŨNG

Sân khấu chính của lễ hội đang được lắp đặt tại Quảng trường Sông Hoài. Ảnh: XUÂN DŨNG

Các cụm đèn được bố trí tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong đô thị cổ. Ảnh: XUÂN DŨNG

Dự kiến đến ngày 30/11, khoảng 70 - 80% khối lượng công việc sẽ hoàn thành. Các hạng mục còn lại sẽ được tập trung xử lý trong hai ngày tiếp theo, phấn đấu hoàn tất toàn bộ vào ngày 2/12 để tổ chức chạy thử và rà soát các khâu trước lễ khai mạc.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An cho biết, bên cạnh việc hoàn thiện không gian tổ chức, Trung tâm đã kết nối các đơn vị quốc tế đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan và một số quốc gia khác cùng tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Chúng tôi mong rằng, thông qua sự kiện lần này kể được câu chuyện đèn lồng Hội An với những giá trị văn hóa, lịch sử. Đồng thời, các nghệ nhân có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, bổ sung kiến thức và kỹ thuật chế tác để sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng hơn. Bà Trương Thị Ngọc Cẩm, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An

Trong khuôn khổ sự kiện, Trung tâm sẽ tổ chức workshop chế tác đèn lồng với sự hướng dẫn trực tiếp của một nghệ nhân có nhiều năm làm việc tại Nhật Bản. Đây là dịp để các nghệ nhân Hội An trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thêm những kỹ thuật chế tác mới.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lễ hội quy tụ 12 thành phố quốc tế đến từ 8 quốc gia, mang tới hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật đa dạng về chất liệu, quy mô và ý tưởng, được bố trí tại Quảng trường sông Hoài, Vườn tượng An Hội cùng một số không gian trong đô thị cổ.

Nội dung trưng bày gắn liền với lịch sử thương cảng Hội An cùng các giá trị văn hóa, di sản của những địa phương tham gia. Các tác phẩm dự kiến được trưng bày xuyên suốt đến hết Tết Nguyên Tiêu năm 2027 nhằm phục vụ nhân dân và du khách thưởng lãm.

[VIDEO] - Các đơn vị gấp rút chuẩn bị Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I - năm 2026:

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức khai mạc lúc 19 giờ ngày 3/12 tại Quảng trường sông Hoài. Chương trình diễn ra với nghi thức thắp sáng đèn lồng cùng các tiết mục nghệ thuật tái hiện quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề làm đèn lồng Hội An.

Tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ đi qua các tuyến phố đi bộ trong đô thị cổ Hội An với sự tham gia của cộng đồng địa phương, giới nghệ nhân, nghệ sĩ, các đoàn quốc tế cùng đông đảo du khách.