Bền lòng cùng trẻ khuyết tật

Ở Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy, các lớp bắt đầu buổi học mới theo một cách rất riêng. Không có những tiếng đọc bài rộn ràng, thay vào đó là những ánh mắt chăm chú dõi theo cử chỉ của thầy cô, những đôi tay lần theo từng nét chữ nổi, những bước chân chập chững trong giờ vận động. Với các em học sinh nơi đây, mỗi bài học, mỗi kỹ năng nhỏ đều là một hành trình cần nhiều thời gian và nỗ lực.

Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy hiện có 8 lớp với 64 học sinh bậc tiểu học, chủ yếu là trẻ khiếm thính, khiếm thị và chậm phát triển trí tuệ. Mỗi em có một dạng tật, mức độ khiếm khuyết và khả năng tiếp thu khác nhau. Vì thế, giáo viên không thể áp dụng một phương pháp dạy học chung mà phải kiên trì tìm hiểu, xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với từng học sinh.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thuận, Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy trong một giờ lên lớp - Ảnh: H.N

Công việc của những người thầy, người cô ở đây cũng đặc biệt hơn nhiều so với môi trường giáo dục thông thường. Ngoài truyền thụ tri thức, thầy cô còn hướng dẫn các em về cách giao tiếp, vận động và tự phục vụ bản thân. Có những kỹ năng phải lặp đi lặp lại hàng chục lần, có khi hôm nay làm được nhưng ngày mai các em lại quên.

Thầy giáo Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy, cho biết: “Mỗi học sinh có một dạng khuyết tật, nhiều em đa tật, khả năng tiếp thu khác nhau nên giáo viên phải thực sự kiên trì, thấu hiểu để có phương pháp giáo dục phù hợp. Mục tiêu của nhà trường không chỉ là dạy chữ mà quan trọng hơn là giúp các em hình thành kỹ năng sống để từng bước hòa nhập cộng đồng”.

Để làm được điều đó, mỗi giáo viên phải dành rất nhiều tâm sức cho hoạt động giảng dạy. Với học sinh khiếm thính, thầy cô sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, ánh mắt và cử chỉ để truyền tải bài học. Với trẻ khiếm thị, từng thao tác được hướng dẫn cụ thể. Còn với học sinh chậm phát triển trí tuệ, việc hình thành một kỹ năng mới đòi hỏi sự nhẫn nại và lặp lại thường xuyên.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy hướng dẫn học sinh học bài - Ảnh: H.N

“Những ngày đầu công tác, tôi khá bỡ ngỡ vì công việc không chỉ là đứng lớp mà còn phải chăm lo cho các em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Nhưng càng gắn bó, càng hiểu những thiệt thòi của học trò, tôi càng thương và muốn dành nhiều thời gian hơn cho các em. Khi thấy học sinh tự làm được việc trước đây phải nhờ cô hỗ trợ, chúng tôi đã rất vui và có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc”, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thủy chia sẻ.

Gieo ước mơ từ những yêu thương

Ở ngôi trường đặc biệt này, thành công đôi khi chỉ là các em biết tự cầm thìa ăn cơm, các em mạnh dạn chào hỏi, biết diễn đạt mong muốn của mình hay tự giác thực hiện những việc cá nhân. Những tiến bộ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại là kết quả của cả quá trình rèn luyện bền bỉ của các em, là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ và sự nhẫn nại của các thầy cô giáo.

Cô giáo Lê Thị Hoài Tâm cho biết: “Dạy học sinh khuyết tật đòi hỏi giáo viên phải biết yêu thương và chia sẻ. Mỗi em có khả năng và cách tiếp nhận khác nhau nên giáo viên phải thường xuyên thay đổi cách dạy, làm mẫu, hướng dẫn và động viên để các em thực hiện. Khi nhìn thấy các em tiến bộ, tự tin hơn trong giao tiếp và sinh hoạt, chúng tôi thấy những vất vả đều được đến đáp xứng đáng”.

Cô Lê Thị Hoài Tâm, Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy hướng dẫn học sinh giao tiếp - Ảnh: H.N

Đối với gia đình có con bị khuyết tật, được nhìn thấy con tiến bộ, biết thêm một kỹ năng mới hay mạnh dạn thể hiện bản thân là niềm hạnh phúc khó diễn tả. Bởi phía sau những tiến bộ ấy là sự đồng hành của gia đình và sự tận tình, trách nhiệm của các thầy cô giáo.

“Trước đây, gia đình rất lo lắng vì con gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt. Từ khi đến trường, được thầy cô quan tâm, hướng dẫn, cháu đã có nhiều tiến bộ, biết thêm các kỹ năng trong cuộc sống và mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Gia đình rất biết ơn sự tận tình, yêu thương và trách nhiệm của các thầy cô”, chị Trần Thị Hòa, phụ huynh có con theo học tại trường, xúc động chia sẻ.

Hiện nay, cùng với sự quan tâm của ngành giáo dục và chính quyền địa phương, điều kiện dạy học, chăm sóc học sinh của Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy từng bước được cải thiện. Trong đó, UBND xã Lệ Thủy đã đầu tư gần 1,1 tỉ đồng để xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn hoạt động dạy và chăm sóc trẻ khuyết tật. Dẫu vậy, nhà trường vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong số 64 học sinh, có 23 em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo; nhiều em bị khuyết tật nhiều dạng, mức độ nặng, hạn chế về giao tiếp và kỹ năng tự phục vụ. So với nhu cầu thực tế, nhà trường còn thiếu 2 giáo viên và 10 nhân viên; một số hạng mục cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đặc thù chưa đáp ứng yêu cầu.

Giáo viên Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy và nhân viên Thư viện tỉnh cùng đọc sách với các em học sinh - Ảnh: H.N

Thầy giáo Nguyễn Quang Hùng, Hiệu trưởng Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy, cho biết: “Để nâng cao chất lượng giáo dục, nhà trường tiếp tục chú trọng xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, phục hồi chức năng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp với khả năng của học sinh. Nhà trường mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ về đội ngũ và cơ sở vật chất để tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho các em”.

Ở Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy, có thể các em không dễ dàng nói ra lời cảm ơn, không thể diễn đạt trọn vẹn những tình cảm dành cho thầy cô. Nhưng niềm vui trong ánh mắt, từng nụ cười hay những bước chân ngày càng vững vàng chính là lời hồi đáp chân thành nhất các em dành cho thầy cô, những người đang ngày đêm tận tụy vì học sinh khuyết tật.

Bằng trái tim nhân hậu, sự kiên trì và trách nhiệm với nghề, các cán bộ, giáo viên, nhân viên ở Trường giáo dục chuyên biệt Lệ Thủy vẫn lặng lẽ gieo từng hạt mầm hy vọng. Để rồi từ mái trường đặc biệt này, những mầm xanh của nghị lực và niềm tin tiếp tục lớn lên, giúp các em vượt qua giới hạn của bản thân, tự tin bước vào cuộc sống và viết tiếp ước mơ bằng chính khả năng của mình.