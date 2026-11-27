Nhà giáo Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc chia sẻ tại hội thảo.

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026.

Chia sẻ tại hội thảo, nhà giáo Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc (phường Bạch Mai, Hà Nội), nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách tổ chức giáo dục STEM, tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp thực hành, thử nghiệm và hiện thực hóa ý tưởng.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương phát biểu.

Tôn trọng quá trình sáng tạo của học sinh

Mở đầu phần chia sẻ bằng hình ảnh chiếc máy bay giấy, nhà giáo Nguyễn Lan Phương đặt vấn đề: Nếu giao cho học sinh một tờ giấy và yêu cầu làm thế nào để máy bay bay xa nhất, các em có thể đưa ra nhiều ý tưởng khác nhau, từ thay đổi hình dáng cánh, điều chỉnh trọng tâm đến lựa chọn chất liệu.

Tuy nhiên, để biến ý tưởng thành sản phẩm, học sinh cần được tự tay thực hiện, có thời gian thử nghiệm, chấp nhận thất bại và làm lại. Theo bà, đây chính là những điều tưởng chừng đơn giản nhưng đang đặt ra không ít thách thức trong triển khai giáo dục STEM tại các nhà trường.

Từ thực tiễn quản lý giáo dục ở cơ sở, nhà giáo Nguyễn Lan Phương cho rằng cần thay đổi cách nhìn nhận về sản phẩm STEM. Một chiếc xe tự chế chạy chưa thẳng nhưng học sinh hiểu nguyên nhân và biết điều chỉnh có thể mang lại giá trị học tập lớn hơn một robot vận hành hoàn hảo nhưng không do các em trực tiếp sáng tạo. Tương tự, mô hình cây cầu bằng que gỗ bị gãy khi thử tải cũng có thể trở thành bài học thiết thực nếu học sinh biết phân tích và thiết kế lại.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc.

Điều quan trọng là phân biệt sản phẩm học sinh thực sự sáng tạo với sản phẩm được người lớn hỗ trợ hoặc làm thay. Giáo dục STEM cần chuyển từ văn hóa trưng bày thành tích sang tôn trọng quá trình học tập, khuyến khích học sinh chủ động khám phá và giải quyết vấn đề.

Gỡ điểm nghẽn về thời gian và không gian thực hành

Một thách thức khác được nhà giáo Nguyễn Lan Phương đề cập là thời gian tổ chức hoạt động STEM. Các dự án thường cần nhiều công đoạn từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm, cải tiến. Trong khi đó, thời lượng tiết học và cách bố trí thời khóa biểu đôi khi chưa tạo đủ điều kiện để học sinh theo đuổi trọn vẹn ý tưởng.

Cần có cơ chế linh hoạt hơn trong tổ chức thời khóa biểu, bố trí các tiết học liên tiếp và phối hợp liên môn. Đặc biệt, cần quan tâm đến quỹ thời gian thực sự dành cho học sinh trải nghiệm, nghiên cứu và sáng tạo, thay vì để áp lực ôn tập, luyện thi chiếm phần lớn thời gian học tập.

Đối với cơ sở vật chất, nhà giáo Nguyễn Lan Phương lưu ý không nên đánh giá hiệu quả phòng STEM, phòng Lab chỉ qua mức độ hiện đại hay kinh phí đầu tư. Một không gian thực hành chỉ thực sự có giá trị khi được học sinh sử dụng thường xuyên, giúp các em trực tiếp chế tạo, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương với học trò (Ảnh TL).

Từ thực tế đó, nhà giáo Lan Phương kiến nghị đánh giá giáo dục STEM dựa trên tính chân thực của quá trình học tập; tạo cơ chế linh hoạt về thời gian và phối hợp liên môn; ưu tiên đầu tư vật tư thực hành, bảo trì thiết bị, tập huấn giáo viên và tăng số học sinh được trực tiếp trải nghiệm. Cùng với đó, cần có chính sách ghi nhận, khuyến khích giáo viên mạnh dạn đổi mới, tâm huyết với hoạt động STEM.

Theo nhà giáo Nguyễn Lan Phương, những năng lực lớn về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao có thể bắt đầu từ những trải nghiệm rất nhỏ trong nhà trường. Điều quan trọng là giáo viên cần dũng cảm đổi mới, trao cơ hội để học sinh tự mình thực hiện ý tưởng, thử nghiệm và trưởng thành qua mỗi lần thành công hay thất bại.

Nhà giáo Nguyễn Lan Phương đạt nhiều thành tích nổi bật: Nhà giáo mẫu mực tiêu biểu ngành Giáo dục Thủ đô giai đoạn 2005 - 2015; Giáo viên tâm huyết, sáng tạo năm 2017; Giải Nhì cuộc thi Báo cáo viên giỏi cấp Trung ương năm 2026; Giải Nhất toàn quốc cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp các năm học 2013 - 2014, 2015- 2016. Nhiều lần đạt giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Hội thi Công nghệ thông tin cấp thành phố và giải Xuất sắc Hội thi Đồ dùng dạy học tự làm cấp thành phố Hà Nội...