Nữ sinh chinh phục trường Sư phạm top đầu, với tổng điểm 29,5

Ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Lang Thị Nguyệt Nhi (sinh năm 2007, quê Nghệ An) đạt tổng điểm 29,5: Ngữ văn 9,5; Lịch sử 10 và Địa lý 10, trở thành Á khoa toàn quốc theo tổ hợp C00. Chưa cộng điểm ưu tiên, nữ sinh dân tộc Thái vẫn trúng tuyển trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Với kết quả ấn tượng đó, Nguyệt Nhi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Hiện nay, Nguyệt Nhi đang theo học năm thứ hai, ngành Sư phạm Lịch sử tại trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Lang Thị Nguyệt Nhi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025, do Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức. Ảnh: NVCC

Sinh ra và lớn lên ở bản Mường Cạt, xã Thông Thụ - một xã biên giới còn khó khăn của tỉnh Nghệ An, cô gái Thái vẫn nhớ như in những dốc đèo từ bản mình xuống phố ngày xách ba lô đi học. Nhi không coi đó là trở ngại mà xem như động lực để nỗ lực thay đổi số phận và đem tri thức học được về phát triển nền giáo dục quê hương. “Hành trình đến với trường ĐH Sư phạm Hà Nội khiến mình càng tin rằng, dù điểm xuất phát có gian khó đến đâu, chỉ cần có khát vọng, chúng ta đều có thể chạm tay vào những điều kỳ diệu”, Nhi nói. Với Nguyệt Nhi, việc chọn ngành Sư phạm Lịch sử còn giúp cô có cơ hội tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc mình.

Nguyệt Nhi hiện là sinh viên năm thứ hai, ngành Sư phạm Lịch sử của trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bước vào trường đại học, Nhi cho biết, hành trang quý giá nhất cô mang theo là sự chịu thương, chịu khó và tâm hồn mộc mạc của người con núi rừng Nghệ An. Sự kiên cường được tôi luyện qua năm tháng vượt dốc đèo giúp Nhi tự tin đối mặt với mọi áp lực ở môi trường mới. Nhưng chính sự chân thành, giản dị của bản làng là cái "gốc" để cô hòa nhập mà vẫn giữ bản sắc riêng. “Mình muốn bước vào ngành Sư phạm bằng chính sự mộc mạc và tinh thần hiếu học của con người xứ Nghệ”, Nhi nói.

Khát vọng trở thành giáo viên, “thắp sáng” bản làng

Nguyệt Nhi cho biết, sau khi được vinh danh tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu 2025, cuộc sống và hành trình của cô có nhiều thay đổi tích cực cả về tinh thần lẫn cơ hội học tập: "Được vinh danh trên sân khấu lớn giúp mình thêm tự tin và có động lực duy trì kết quả học tập. Mình cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm, nỗ lực học tập để sau này có thể đóng góp cho gia đình và quê hương. Chương trình còn giúp mình mở rộng góc nhìn, gặp gỡ những học sinh, sinh viên xuất sắc từ nhiều vùng miền và lắng nghe những câu chuyện vượt khó”.

Nhi chia sẻ, chiếc máy tính bảng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng vẫn đang được cô sử dụng hằng ngày và rất tiện lợi trong việc đọc tài liệu, ghi chép bài giảng, tra cứu thông tin, học ngoại ngữ trực tuyến và làm bài tập nhóm. Nhi dùng một phần tiền thưởng để mua sách chuyên ngành, tài liệu ôn luyện, đăng ký các khóa học kỹ năng và phần mềm học tập. Nữ sinh dành phần còn lại để dự phòng chi phí tham gia các kỳ thi, dự án học tập sắp tới hoặc hỗ trợ bố mẹ khi cần.

Là sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Nhi có điều kiện hiểu biết hệ thống hơn về lịch sử dân tộc, cũng như cách truyền tải tri thức đến học sinh. Từ trải nghiệm của một học sinh lớn lên ở bản vùng biên, Nhi hiểu rằng, với trẻ em vùng cao, tri thức chính là ánh sáng giúp mở ra những con đường mới.

Cô gái người Thái vẫn đang ngày ngày tiếp tục nỗ lực để hiện thực hóa ước mơ trở thành một giáo viên dạy Lịch sử. "Mình mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ trở về bản làng, đứng trên bục giảng để kể cho các em nhỏ về cội nguồn và những trang sử hào hùng của dân tộc. Mình muốn dùng chính câu chuyện của mình để tiếp thêm niềm tin, động lực cho các em, rằng tri thức sẽ giúp chúng ta vượt mọi dốc đèo trắc trở", Nhi nói.