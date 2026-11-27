Nghiên cứu kỹ hồ sơ để tìm đúng hướng

Sau một năm công tác tại Phòng nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh, đồng chí Triệu Tường Lân xác định muốn đề xuất hướng giải quyết đúng, trước hết phải nắm chắc hồ sơ, hiểu thấu sự việc. Có vụ việc phải tìm lại quá trình xử lý qua các thời kỳ, liên quan đến nhiều cơ quan và trải qua nhiều bước giải quyết khác nhau, phải đối chiếu tài liệu từ nhiều cơ quan để làm rõ những điểm mâu thuẫn. Khi thông tin chưa đầy đủ, một nhận định vội vàng có thể dẫn đến tham mưu thiếu chính xác, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Đồng chí Lân chia sẻ: Khó nhất là khi còn nhiều vấn đề chưa rõ, hướng giải quyết cũng chưa định hình. Tôi và các thanh tra viên phải vượt qua tâm lý e ngại, trực tiếp đối diện với vấn đề. Từng vướng mắc được đưa ra tập thể bàn bạc, phân tích, xác định nội dung cần tiếp tục làm rõ. Nhờ kinh nghiệm và những ý kiến phản biện tích cực, chúng tôi từng bước tìm được hướng đi đúng đắn.

Lời tâm sự ấy cho thấy áp lực phía sau những báo cáo, tờ trình tham mưu cho cấp trên. Người cán bộ thanh tra phải làm rõ căn cứ của kiến nghị, nội dung công dân còn băn khoăn, quá trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Những thông tin chưa khớp cần được kiểm tra, rà soát; những vấn đề chưa đủ cơ sở tiếp tục xác minh. Sự tận tụy vì thế gắn liền với tính thận trọng, yêu cầu hiểu đúng sự việc trước khi đề xuất cách xử lý.

Trong các nhiệm vụ được giao, đồng chí vừa chỉ đạo vừa trực tiếp làm tổ trưởng tổ xác minh, tổ kiểm tra, rà soát. Công việc trải rộng từ khiếu nại về đất đai, kiến nghị liên quan hoạt động quản lý đến nội dung báo chí, các cơ quan truyền thông phản ánh. Mỗi nhiệm vụ đòi hỏi tìm hiểu một hệ thống hồ sơ và phối hợp với những đầu mối khác nhau. Có vụ phải làm việc, tìm hiểu diễn biến vụ việc với chính quyền, doanh nghiệp, các đơn vị, cá nhân liên quan để bổ sung căn cứ cho báo cáo tham mưu.

Từ thực tiễn công tác của Phòng Nghiệp vụ I, yêu cầu rà soát toàn diện được đặt ra đối với cả những quyết định ban hành nhiều năm trước. Điều đó đòi hỏi người tham mưu đủ kiên trì để tìm hiểu đến nơi đến chốn, đủ khách quan để xem xét lại vấn đề đã từng được kết luận.

Đồng chí Triệu Tường Lân, Trưởng Phòng nghiệp vụ I, Thanh tra tỉnh và đồng nghiệp nghiên cứu hồ sơ vụ việc công dân phản ánh.

Để người dân đồng thuận

Một kinh nghiệm được đồng chí Lân nhấn mạnh là khi gặp gỡ, trao đổi với công dân, người cán bộ phải nhìn nhận đầy đủ trách nhiệm của cơ quan quản lý. Nếu chỉ giải thích người dân cần chấp hành, mà chưa làm rõ những thiếu sót từ phía chính quyền qua các lần giải quyết thì những điều khiến họ bức xúc có thể vẫn còn nguyên. Muốn tìm được hướng giải quyết phù hợp, trước hết phải xem xét sự việc công bằng từ cả 2 phía.

Đồng chí Lân cho biết: Ngoài vận động công dân, phải chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót của chính quyền. Khi chính quyền thấy mình có cái sai thì mới chịu ngồi xuống, cùng công dân lựa chọn giải pháp phù hợp, vừa đúng pháp luật, vừa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

Đây cũng là việc đòi hỏi bản lĩnh của người làm công tác tham mưu. Chỉ ra thiếu sót cần căn cứ rõ ràng, lập luận thuyết phục và tinh thần xây dựng. Đối với công dân, phải dành thời gian nghe họ trình bày, hiểu điều họ mong muốn và giải thích trên cơ sở hồ sơ, sự việc, bằng chứng được kiểm tra minh bạch. Đối với cơ quan quản lý, cần làm rõ vấn đề phải khắc phục để cùng tìm phương án xử lý. Cách tiếp cận ấy tạo điều kiện cho đối thoại cho 2 bên có nội dung thực chất, giải quyết được bức xúc tồn đọng.

Từ năm 2025 - 2026, đồng chí Triệu Tường Lân với vai trò hạt nhân, Phòng Nghiệp vụ I tham mưu cho Thanh tra tỉnh giải quyết nhiều đơn thư, vụ việc phức tạp, kéo dài. Riêng quý I, II, III/2026, tham mưu xử lý 72 đơn; chỉ đạo xác minh 5 vụ khiếu nại lần 2 do Chủ tịch UBND tỉnh giao; thực hiện 15 nhiệm vụ xác minh, kiểm tra, giải quyết kiến nghị, phản ánh khác của công dân, trong đó có 2 vụ khiếu nại được 2 công dân rút khiếu nại trong quá trình xác minh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 2 Thông báo đình chỉ giải quyết khiếu nại lần lượt ngày 5/2 và 2/6/2026.

Hai vụ công dân rút đơn khiếu nại trong năm 2026 là kết quả gắn với kinh nghiệm vận động này. Tuy nhiên điều cần giữ vững xuyên suốt là sự tự nguyện, khách quan, minh bạch và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Để công dân có thể tự lựa chọn, người làm nhiệm vụ phải chuẩn bị kỹ hồ sơ, giải thích rõ vấn đề, tránh áp đặt hoặc xem nhẹ bức xúc của họ.

Sự gần gũi trong ứng xử cần đi cùng hiểu biết pháp luật; sự thấu hiểu hoàn cảnh phải được chuyển thành kiến nghị có căn cứ. Khi người dân thấy ý kiến của mình được xem xét nghiêm túc, cơ quan quản lý nhận rõ trách nhiệm, các bên mới có cơ sở cùng tháo gỡ khúc mắc. Với người cán bộ thanh tra, đó là quá trình kiên trì kết nối giữa việc xác minh sự thật và tìm kiếm sự đồng thuận.

Trách nhiệm của đồng chí Lân còn gắn với việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị. Trong những nhiệm vụ được giao, có nội dung phải tiếp tục nhắc việc địa phương, có nội dung cần phối hợp cơ quan cấp trên để báo cáo, đề xuất hướng xử lý. Mỗi văn bản tham mưu vì thế nằm trong một quá trình công tác liên tục, hướng tới việc giải quyết vấn đề người dân đang quan tâm.

Giữ sự thận trọng bằng những ý kiến phản biện

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí chủ động tìm ý kiến khác với nhận định chung, c oi phản biện xây dựng là một bước cần thiết để nâng cao chất lượng tham mưu, tránh tư duy một chiều, khuyến khích tìm tòi và sáng tạo trong xử lý công việc.

Đồng chí Lân cho biết: Trong mỗi tổ công tác, tổ xác minh luôn cần có người đóng vai phản biện, không đồng ý với quan điểm chung để xem tập thể bảo vệ quan điểm ấy như thế nào. Nhờ phản biện xây dựng, các tổ kiểm tra, xác minh đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn rủi ro.

Ý kiến khác biệt buộc tập thể trở lại với chứng cứ, kiểm tra lập luận và dự liệu những vấn đề có thể phát sinh. Một đề xuất chỉ thực sự vững khi giải đáp được các băn khoăn có cơ sở. Với người chủ trì, đón nhận phản biện cũng đồng nghĩa sẵn sàng xem xét lại nhận định của mình, điều chỉnh phương án khi có căn cứ thuyết phục hơn.

Đồng chí Hứa Tân Hợi, Phó Chánh Thanh tra tỉnh: Đồng chí Triệu Tường Lân là cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, nắm chắc chuyên môn, nghiệp vụ và kiên trì tìm hướng tháo gỡ những vụ việc phức tạp. Trong tham mưu, đồng chí chú trọng căn cứ pháp luật, lắng nghe công dân, thẳng thắn chỉ ra thiếu sót và phát huy trí tuệ tập thể để đề xuất giải pháp phù hợp.

Tinh thần ấy có ý nghĩa trong quá trình xây dựng tập thể Phòng Nghiệp vụ I sau khi sắp xếp nhân sự từ nhiều cơ quan thanh tra từ ngày 1/7/2025. Kinh nghiệm, cách làm của mỗi người có những khác biệt. Việc tôn trọng ý kiến, lắng nghe nguyện vọng và thường xuyên rút kinh nghiệm giúp tập thể từng bước hình thành phương thức phối hợp phù hợp với nhiệm vụ mới.

Trách nhiệm tham mưu của đồng chí được thể hiện qua việc tham gia xây dựng đề án của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2026 - 2030; Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, góp phần hoàn thiện thể chế, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp với thực tiễn; tham mưu lãnh đạo các báo cáo, đề xuất phục vụ chỉ đạo của UBND tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ nhiều áp lực, đồng chí Triệu Tường Lân chọn cách làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng làm rõ từng vấn đề, thẳng thắn chỉ ra thiếu sót và cầu thị trước những ý kiến khác biệt. Qua thực tiễn, đồng chí Lân cùng đồng nghiệp từng bước tháo gỡ nhiều vụ việc vướng mắc, nổi cộm, kéo dài trong công tác giải quyết đơn thư. Sự tận tâm, trách nhiệm ấy góp phần nâng cao chất lượng tham mưu cho lãnh đạo Thanh tra tỉnh đề xuất với cấp có thẩm quyền hướng xử lý có căn cứ, sát thực tiễn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; góp phần củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan Nhà nước.