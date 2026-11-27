Giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống đào tạo nghề của vùng Đất Tổ, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đã kiên trì đổi mới tư duy, linh hoạt phương thức tổ chức đào tạo, mở ra cơ hội học nghề và lập nghiệp thiết thực cho hàng nghìn thanh niên, người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhờ được đào tạo nghề , người dân tự tin đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng thu nhập.

​Trong giai đoạn 2021 – 2025, dù đối mặt với không ít biến động của thị trường lao động và những thách thức đặc thù của địa bàn miền núi, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ vẫn duy trì nhịp độ tuyển sinh và đào tạo ổn định, hiệu quả. Điểm nổi bật trong cơ cấu người học của nhà trường là tỷ lệ học sinh, sinh viên và học viên là người dân tộc thiểu số luôn chiếm khoảng 50% đến 60% tổng quy mô đào tạo hằng năm. Con số này không chỉ phản ánh nhu cầu học nghề ngày càng cao của con em đồng bào các dân tộc Mường, Dao, Mông, Thái… trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận, mà còn minh chứng cho sức hút từ các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề sát thực tế của nhà trường.

Tính đến giữa tháng 11/2026, tuyển sinh trình độ Cao đẳng đạt 449/365 chỉ tiêu (vượt 23% kế hoạch UBND tỉnh giao) và ước cả năm đạt 510 sinh viên (140% kế hoạch). Tổng quy mô tuyển sinh hệ chính quy ước đạt 883/743 chỉ tiêu (đạt 119% kế hoạch), nâng tổng số người học có mặt trong năm 2026 lên gần 2000 học sinh, sinh viên. Trong bức tranh chung ấy, học sinh, sinh viên và lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục giữ tỷ trọng chủ lực từ 50% – 60%, khẳng định định hướng ưu tiên nguồn lực cho khu vực khó khăn của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, qua đó, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vùng đất Tổ có nghề trong tay, tự tin phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên ổn định cuộc sống.