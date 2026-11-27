Bộ Công an kiến nghị không để nhà giáo chuyển ngành phải bồi dưỡng lại

Trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp, Bộ Công an đề nghị điều chỉnh quy định về phạm vi áp dụng để bảo đảm tính liên thông giữa hệ thống giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang.

Cụ thể, dự thảo ban đầu quy định Thông tư không áp dụng với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Bộ Công an cho rằng cần có cơ chế công nhận, sử dụng chứng chỉ, chứng nhận bồi dưỡng do các đơn vị thuộc hai Bộ cấp khi nhà giáo chuyển công tác giữa các hệ thống. Điều này vừa bảo đảm tính liên thông trong quản lý, vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thỉnh giảng tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tiếp thu ý kiến này, ban soạn thảo chỉnh sửa quy định theo hướng: Việc quản lý, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhà giáo tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo pháp luật chuyên ngành về quốc phòng, công an. Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định thì áp dụng theo Thông tư.

Một vấn đề khác được các cơ sở giáo dục quan tâm là bảo lưu và chuyển tiếp kết quả học tập giữa các đơn vị tổ chức bồi dưỡng.

Nhà giáo chuyển từ Bộ Công an sang ngành giáo dục được đề xuất công nhận chứng chỉ. Ảnh: T02

Trường Cao đẳng Phương Đông đánh giá quy định cho phép người học đăng ký toàn bộ chương trình hoặc từng mô đun, sau đó tích lũy kết quả để xác định hoàn thành chương trình, phù hợp với điều kiện vừa làm việc vừa tham gia bồi dưỡng của giáo viên, giảng viên.

Tuy nhiên, dự thảo chưa quy định rõ thời hạn bảo lưu kết quả mô đun cũng như việc sử dụng kết quả đã hoàn thành khi người học chuyển sang cơ sở giáo dục khác để tiếp tục bồi dưỡng. Điều này có thể khiến người học gặp khó khăn trong chứng minh kết quả, đồng thời dẫn đến cách hiểu và áp dụng không thống nhất giữa các đơn vị.

Nhà trường đề nghị bổ sung quy định về giá trị sử dụng, thời hạn bảo lưu và cơ chế chuyển tiếp kết quả giữa các cơ sở đủ điều kiện tổ chức bồi dưỡng. Đồng thời, cần có mẫu xác nhận hoàn thành mô đun hoặc hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất, tránh việc người học phải học và đánh giá lại những nội dung đã được công nhận.

Về vấn đề này, cơ quan soạn thảo bổ sung yêu cầu người học phải tham gia tối thiểu 80% thời lượng bồi dưỡng của từng mô đun mới đủ điều kiện tham gia đánh giá hoàn thành mô đun. Việc đánh giá được thực hiện theo mục tiêu, chuẩn đầu ra, tập trung vào khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thông qua tình huống, nhiệm vụ, sản phẩm học tập, hồ sơ năng lực hoặc thực hành.

Làm rõ giáo viên dạy môn văn hóa có phải học đủ 192 giờ

Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề nghị làm rõ đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ năng lực sư phạm, thời điểm và lộ trình thực hiện; đồng thời xác định những trường hợp đã có năng lực sư phạm thì không phải học và đánh giá lại.

Theo Sở, Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định nhà giáo không tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên phải có năng lực sư phạm phù hợp với trình độ giảng dạy. Tuy nhiên, dự thảo chưa làm rõ các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hợp lệ có được công nhận năng lực hay không.

Đáng chú ý, dự thảo đề cập chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên dạy chương trình giáo dục trung học nghề với thời lượng 192 giờ, nhưng chưa làm rõ giáo viên dạy các môn văn hóa và giảng viên các môn chung có phải hoàn thành toàn bộ chương trình, bao gồm cả những mô đun về phát triển chương trình đào tạo nghề nghiệp, cố vấn học tập nghề nghiệp hay không.

Đề nghị công nhận chứng chỉ sư phạm khi nhà giáo chuyển ngành. Ảnh: LCH

Giải đáp nội dung này, ban soạn thảo cho biết giáo viên dạy các môn văn hóa sẽ áp dụng chuẩn đối với giáo viên THPT. Do đó, nhóm này có thể lựa chọn tham gia chương trình bồi dưỡng đang được xây dựng hoặc chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Ngoài ra, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long đề nghị bổ sung quy định cho phép nhà giáo thuộc lực lượng vũ trang khi chuyển ngành hoặc tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài lực lượng vũ trang được xem xét công nhận, quy đổi năng lực đã có.

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Hưng Yên cũng kiến nghị cho phép các cơ sở giáo dục thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an vận dụng quy định của Thông tư để bồi dưỡng, đánh giá năng lực sư phạm cho nhà giáo theo đặc thù riêng.