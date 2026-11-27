Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội thảo (Ảnh: Media Quốc hội)

Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh

Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết 71, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau gần một năm triển khai, chúng ta đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo. “Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Làm rõ 5 vấn đề trọng tâm

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tập trung thảo luận 5 vấn đề trọng tâm. Thứ nhất, về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục, đề nghị đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Thứ hai, về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công bằng trong giáo dục cần được bảo đảm bằng cơ hội học tập có chất lượng, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn. Nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung. Coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh.

Thứ ba, về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

Thứ tư, về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nhấn mạnh “mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy”, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô. “Đề nghị làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới”, Phó Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Thứ năm, về gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành.

Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời. Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.