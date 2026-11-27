Tôi là sinh viên y khoa, dự kiến tốt nghiệp vào năm 2029. Tôi muốn hỏi trường hợp người đã tốt nghiệp bác sĩ nhưng lựa chọn nghiên cứu toàn thời gian, có thể tham gia công tác giảng dạy và không thực hiện hoạt động khám chữa bệnh trên lâm sàng thì có bắt buộc phải hoàn thành thời gian thực hành để được cấp giấy phép hành nghề hay không? Người đó có bắt buộc phải tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức hay không? (Bùi Anh Hào, Hà Nội)

Bộ Y tế trả lời:

Theo quy định, việc thực hành khám chữa bệnh là điều kiện bắt buộc đối với người đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh, trừ các trường hợp được miễn thực hành theo quy định.

Đối với người giảng dạy thực hành chuyên ngành đào tạo về khám chữa bệnh, Nghị định số 111/2017 của Chính phủ quy định: Đã có đủ thời gian hành nghề khám chữa bệnh sau khi có chứng chỉ hành nghề liên tục ở ngành, chuyên ngành giảng dạy thực hành đến thời điểm giảng dạy thực hành ít nhất là 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học, 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học và 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp.

Do đó, trường hợp người làm nghiên cứu toàn thời gian, có tham gia giảng dạy thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe thì cần căn cứ vào vị trí công tác, nội dung giảng dạy và các quy định có liên quan để xác định điều kiện cụ thể phải đáp ứng.

Theo quy định, chức danh bác sĩ sẽ tham gia kỳ thi đánh giá năng lực hành nghề lần đầu tiên vào năm 2027 trước khi được cấp giấy phép hành nghề. Ảnh: Thạch Thảo

Cùng theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng.

Theo lộ trình, Hội đồng Y khoa Quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề từ ngày 1/1/2027 đối với chức danh bác sĩ; từ ngày 1/1/2028 đối với các chức danh y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh; từ ngày 1/1/2029 đối với các chức danh còn lại.

Như vậy, kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề gắn với việc đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh.

Việc người đề nghị cấp giấy phép hành nghề có bắt buộc phải tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề do Hội đồng Y khoa Quốc gia tổ chức hay không phụ thuộc vào từng chức danh chuyên môn và thời điểm đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo lộ trình quy định.

Yêu cầu thực hành và kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề phụ thuộc vào việc cá nhân có đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh hay không.

Trường hợp người làm nghiên cứu, tham gia giảng dạy không đề nghị cấp giấy phép hành nghề, không thực hiện hoạt động khám chữa bệnh thì sẽ không phải thực hành và không phải tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề, trừ trường hợp giảng dạy thực hành phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

Trường hợp có nguyện vọng hành nghề khám chữa bệnh, cá nhân phải đáp ứng điều kiện theo quy định.