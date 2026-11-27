Phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 sáng 27/11, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân cho biết, trước và sau khi thực hiện Nghị quyết 71, giáo dục phổ thông TP. Huế đã có nền tảng tương đối hoàn chỉnh về hệ thống trường lớp từ mầm non đến phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Đồng thời, đạt kết quả trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và bảo đảm điều kiện công bằng ở phổ thông.

Ngành giáo dục thành phố cũng chú trọng củng cố mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn quốc gia, quan tâm trường học vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng mũi nhọn qua các kỳ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Phạm Thắng

Để thúc đẩy chất lượng dạy thật, học thật, từ năm 2020, Huế đã xây dựng quy trình đánh giá học sinh trên tất cả các bậc phổ thông và triển khai hệ thống ngân hàng đề kiểm tra chung ở tất cả các trường học trên địa bàn suốt 5 năm qua.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân, giải pháp này mang lại nhiều tác động tích cực như bảo đảm công bằng và đồng bộ trong kiểm tra, đánh giá; giúp tiếp cận, đánh giá tốt hơn mức độ thực hiện chương trình phổ thông mới (hướng tới phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học) của đội ngũ giáo viên.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống ngân hàng đề kiểm tra chung cũng góp phần khắc phục bệnh thành tích và tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định khi giáo viên trên lớp không tự ra đề kiểm tra cho học sinh lớp mình mà dùng đề chung toàn trường, còn sở ra đề chung cho khối cuối cấp (khối 9 và khối 12).

Tuy nhiên, từ thực tiễn triển khai ngân hàng đề chung, ông Nguyễn Tân cho biết khi sở nhân sao đề chuyển về trường thì thuận lợi, nhưng khi để trường tự nhân sao đề thì điều kiện bảo đảm an toàn ở một số trường còn khó khăn. "Đơn cử năm đầu triển khai đề chung khối THPT, TP. Huế từng xảy ra sự cố lộ đề tại một trường khi nhận đề nhân sao từ Sở đưa về, buộc ngành phải xử lý nghiêm khắc ngay đối với hiệu trưởng trường để xảy ra sự cố. Sau đó toàn bộ đề chung do Sở đưa về trường kiểm tra đều được bảo đảm an toàn 100%", ông Nguyễn Tân chia sẻ.

Đối chiếu với thực tế, bước vào năm học 2026 - 2027, khi thực hiệnThông tư số 89/2026/TT-BGDĐT, với đề chung tại các địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế Nguyễn Tân lưu ý khâu nhân sao đề chuyển về địa phương. Bởi lẽ trên thực tế, việc nhân sao đề phụ thuộc vào điều kiện tổ chức nhân sao ở các trường, nhất là ở cấp tiểu học và THCS còn nhiều khó khăn. Những bài học về bảo đảm an toàn đề thi và hướng tới chất lượng dạy thật, học thật, thi thật cũng là cơ sở đáng lưu ý để các địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn khi triển khai quy định chung trong giai đoạn mới.

Cùng quan điểm, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Quản lý Chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cần khung đánh giá thống nhất, cơ chế bảo đảm chất lượng liên trường...

"Đổi mới kiểm tra, đánh giá cần được triển khai đồng bộ từ lớp học, nhà trường đến cấp hệ thống. Khi kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực người học, có cơ chế đối sánh và bảo đảm chất lượng giữa các cơ sở giáo dục, hoạt động thi, kiểm tra, đánh giá sẽ thực sự trở thành công cụ thúc đẩy chất lượng dạy và học, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả tuyển sinh và đào tạo", PGS.TS. Nghiêm Xuân Huy nói.