Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MOET

Phát biểu tại Hội thảo kỷ niệm 25 năm giáo dục hòa nhập tại Việt Nam tổ chức hôm 26/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý, giáo viên, các tổ chức trong nước và quốc tế, gia đình và chính người khuyết tật đối với sự phát triển của giáo dục hòa nhập tại Việt Nam.

Sau 25 năm, giáo dục hòa nhập đã từng bước trở thành một định hướng quan trọng trong chính sách giáo dục quốc gia. Cơ hội học tập của trẻ em khuyết tật ngày càng được mở rộng; hệ thống cơ sở giáo dục và dịch vụ hỗ trợ từng bước phát triển; nhận thức xã hội về quyền và khả năng của người khuyết tật có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhấn mạnh ý nghĩa của những kết quả đạt được, Thứ trưởng chia sẻ: "Mỗi bước tiến của các em, dù nhỏ bé, đều có ý nghĩa. Mỗi cơ hội học tập được mở ra, mỗi rào cản được tháo gỡ, mỗi người học được phát huy khả năng của mình đều là những thành quả đáng trân trọng của ngành giáo dục."

Trong bối cảnh Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 22/9/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trong tình hình mới được ban hành, Thứ trưởng nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cách tiếp cận chăm sóc, hỗ trợ sang bảo đảm bình đẳng về quyền, tạo cơ hội để người khuyết tật tham gia, hòa nhập và phát triển. Hiệu quả chính sách cần được đánh giá thông qua mức độ tham gia, khả năng hòa nhập và chất lượng cuộc sống của người khuyết tật.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên; hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển hệ thống hỗ trợ giáo dục hòa nhập; nâng cao chất lượng giáo dục, năng lực đội ngũ và đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với nhu cầu đa dạng của người học.

Đồng thời, cần tăng cường nghiên cứu, phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội; chú trọng phát hiện, can thiệp sớm, bảo đảm cơ hội học tập liên tục và học tập suốt đời cho người khuyết tật.

Thứ trưởng cũng đề nghị Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục phát huy vai trò nghiên cứu, tham mưu chính sách; tổng hợp kết quả nghiên cứu, kiến nghị tại Hội thảo và đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW trong lĩnh vực giáo dục.

Đặt người học ở vị trí trung tâm trong phát triển giáo dục hòa nhập

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, nhấn mạnh 25 năm phát triển giáo dục hòa nhập không chỉ là hành trình mở rộng cơ hội đến trường cho trẻ em khuyết tật mà còn góp phần thay đổi nhận thức về sự đa dạng của người học.

Mỗi học sinh có nhu cầu, khả năng và cách học tập riêng. Vì vậy, nhà trường cần có phương pháp dạy học và hỗ trợ phù hợp để mọi học sinh đều có cơ hội tham gia, phát huy khả năng và phát triển toàn diện.

GS.TS. Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Giáo dục, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MOET

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đưa chính sách vào thực tiễn vẫn còn những khó khăn, thách thức. Cơ hội đến trường chưa đồng nghĩa với cơ hội tham gia đầy đủ vào đời sống học tập. Điều này đòi hỏi tiếp tục đổi mới trong nhà trường, tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, cộng đồng và các ngành liên quan, đồng thời đặt người học ở vị trí trung tâm trong mọi hoạt động giáo dục.

Tại các phiên thảo luận chuyên đề, đại biểu tập trung trao đổi về bảo đảm quyền học tập công bằng và chất lượng; phát triển năng lực người học; hỗ trợ chuyển tiếp và hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Các ý kiến góp phần nhận diện những vấn đề cần tiếp tục giải quyết, đề xuất định hướng và giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.