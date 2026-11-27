Tăng tính chủ động trong tuyển dụng và sử dụng

Sáng 27/11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Tham luận đề dẫn hội thảo, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Những năm qua, công tác phát triển đội ngũ đã được quan tâm, song tình trạng thiếu, thừa cục bộ theo môn học, cấp học và địa bàn vẫn còn xảy ra ở một số nơi.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân không chỉ nằm ở tổng số biên chế mà còn liên quan đến cơ cấu môn học, khả năng tuyển dụng, điều động, bố trí và sử dụng đội ngũ.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: QH

Một số địa bàn, nhất là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, còn gặp khó khăn trong thu hút và giữ chân giáo viên; trong khi những yêu cầu mới của chương trình giáo dục phổ thông, ngoại ngữ, STEM và chuyển đổi số tiếp tục đặt ra yêu cầu bồi dưỡng, cập nhật năng lực cho đội ngũ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng, ở cấp giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, nhu cầu giảng viên, chuyên gia và nhà khoa học có trình độ cao cho các ngành, lĩnh vực mới cũng ngày càng tăng. Việc hình thành đội ngũ chất lượng cao cần thời gian và phải gắn với môi trường nghiên cứu, điều kiện làm việc và cơ chế thu hút phù hợp.

“Vì vậy, chính sách đội ngũ cần được tiếp tục hoàn thiện theo hướng xác định sát nhu cầu theo vị trí việc làm, môn học và địa bàn; tăng tính chủ động trong tuyển dụng và sử dụng; đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng; có cơ chế phù hợp để thu hút, hỗ trợ và phát triển nghề nghiệp cho nhà giáo, nhất là ở những địa bàn và lĩnh vực còn khó khăn”, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay.

Một công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực

Tại tham luận gửi hội thảo, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội dẫn lại số liệu báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho thấy năm học 2025-2026, tính đến 31/8, đã tuyển dụng 16.388 giáo viên mầm non, phổ thông.

Trong đó, có 21/34 tỉnh, thành phố ban hành quy chế quản lý, điều động giáo viên, khoảng 1.078 giáo viên đã được điều động theo quy chế. Một bộ phận cán bộ quản lý dôi dư sau sắp xếp được bố trí trở lại trực tiếp giảng dạy.

Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Phong Sắc Nguyễn Lan Phương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: QH)

Sau sắp xếp, số đầu mối cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống 18.555, tương đương giảm 50,6%, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, chỉ khoảng 60% công chức phụ trách giáo dục cấp xã có chuyên môn phù hợp. Cùng với đó, nhiều nơi một công chức kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, có nơi chưa bố trí được người phụ trách.

Bên cạnh đó, số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập giảm 50,6%, nhưng số địa điểm tổ chức dạy học cơ bản vẫn giữ nguyên. Nhiều trường sau sắp xếp có quy mô rất lớn, quản lý nhiều phân hiệu, điểm trường cách xa nhau, trong khi quy định nhân sự và phương thức quản trị chưa theo kịp.

Vì vậy, theo Ủy ban Văn hóa và Xã hội, kết quả giảm đầu mối cần được đánh giá đồng thời với năng lực quản lý và điều kiện duy trì hoạt động tại các địa điểm dạy học, không để phân cấp mạnh nhưng cơ sở không đủ cán bộ, năng lực và công cụ thực hiện.

Về đội ngũ nhà giáo, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tháng 9/2026, sau điều tiết, giáo viên mầm non, phổ thông còn thiếu 97.897 người. Đáng chú ý, khoảng 46.000 biên chế đã giao cho địa phương, cơ sở chưa được tuyển dụng, trong khi các địa phương phải ký hợp đồng với 49.648 giáo viên.

Nguyên nhân chủ yếu được chỉ rõ là quy trình phân bổ, tuyển dụng kéo dài, cắt giảm cơ học để tinh giản biên chế, tạm dừng tuyển dụng để chờ sắp xếp. Mặt khác, khi giao biên chế năm 2026, số biên chế chưa tuyển không được tính, nên có địa phương đã tổ chức tuyển dụng nhưng không còn biên chế để ra quyết định.

Theo Ủy ban, đây là vướng mắc trong phối hợp giữa giao biên chế, bố trí kinh phí và tuyển dụng, không phải do thể chế. “Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp… do nguyên nhân chủ quan, tuy nhiên, việc thực hiện chỉ đạo này cần được theo dõi sát”, Ủy ban Văn hóa và Xã hội nêu rõ.