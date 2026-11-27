Học sinh trường THCS Cầu Giấy B, Hà Nội. Ảnh: Viết Huy.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có dự thảo kế hoạch kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I, II và cuối năm học đối với học sinh lớp 5, 9 và 12 trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027.

Theo sở, nội dung kiểm tra bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình và phạm vi kiến thức học sinh đã học đến thời điểm kiểm tra. Sở sẽ chịu trách nhiệm ra đề kiểm tra cuối kỳ, xây dựng ma trận đặc tả và cung cấp đề kiểm tra cuối kỳ dùng chung thống nhất cho toàn thành phố.

Học sinh lớp 5 làm bài kiểm tra Toán và Tiếng Việt trên giấy. Mỗi môn gồm phần trắc nghiệm khách quan kết hợp với phần tự luận. Thời gian làm bài lần lượt 40 và 60 phút.

Trong khi đó, khối 9 làm bài kiểm tra môn Ngữ văn và Toán theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài là 90 phút/môn. Tương tự với khối 12, chỉ khác là môn Toán làm bài theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Tất cả làm bài thi trên giấy.

Sở dự kiến tổ chức 2 đợt trong năm học 2026-2027. Đợt 1 vào ngày 18/12 (cuối học kỳ I), đợt 2 vào ngày 27/4/2027 (cuối năm học đối với lớp 5 và cuối học kỳ II đối với lớp 9, 12).

Mỗi trường tiểu học, THCS, THPT là một điểm kiểm tra độc lập. Học sinh làm bài kiểm tra tại phòng học của phân hiệu/điểm trường/trường đang học, bố trí chỗ ngồi cho học sinh đảm bảo khoảng cách theo quy định.

Những em không thể làm bài kiểm tra mà có lý do chính đáng được làm lại bằng đề của trường với ma trận, định dạng tương tự đề của sở.

Việc chấm bài thực hiện theo một trong các phương án: Chấm chéo giữa các trường trong cùng địa bàn xã, phường đối với lớp 5, lớp 9 và chấm chéo giữa các trường trong cùng cụm trường đối với lớp 12; hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối/lớp khác thực hiện.

Sở yêu cầu các trường không để giáo viên chủ nhiệm, bộ môn chấm bài của lớp đang dạy, trừ trường hợp bất khả kháng vì khách quan.

Điểm kiểm tra chung là điểm kiểm tra định kỳ cuối kỳ, được ghi vào hồ sơ đánh giá và học bạ số theo quy định của từng cấp học; hiệu trưởng tổ chức đối soát điểm trước khi cập nhật.

Nhà trường sẽ phân tích kết quả theo nội dung, yêu cầu cần đạt để điều chỉnh dạy học, hỗ trợ học sinh. Trong khi đó, Sở GD&ĐT phân tích kết quả toàn thành phố, đối chiếu với kết quả đánh giá thường xuyên để nhận diện vấn đề về chất lượng, dấu hiệu bất thường.

Dự thảo kế hoạch nêu rõ không dùng kết quả kiểm tra chung để xếp hạng, thi đua, khen thưởng đối với cơ sở giáo dục, phường/xã cán bộ quản lý, giáo viên; không công khai so sánh, xếp thứ tự kết quả giữa các trường, phường/xã.

Khi công bố thông tin phân tích, các đơn vị chỉ sử dụng số liệu tổng hợp, bảo vệ dữ liệu cá nhân của học sinh; không giao chỉ tiêu điểm số, tỷ lệ học sinh đạt điểm cao; nghiêm cấm chỉ đạo, gây sức ép, can thiệp làm sai lệch kết quả hoặc che giấu vi phạm.

Trước đó, Thông tư 89 do Bộ GD&ĐT ban hành (có hiệu lực từ 1/12) quy định học sinh cuối cấp làm đề cuối kỳ chung của sở. Các Sở GD&ĐT dự kiến được lựa chọn tối đa 3 môn, khuyến khích có Văn, Toán, Ngoại ngữ.