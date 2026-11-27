Với khoảng 9,4% dân số là người dân tộc thiểu số (DTTS), TP Đồng Nai xác định việc đẩy lùi tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập tục cưới hỏi, ma chay tốn kém là một trong những giải pháp góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2026–2035.

Cán bộ, người có uy tín và các đoàn thể tuyên truyền cho đồng bào thiểu số xoá bỏ hủ tục

Để thay đổi nhận thức của người dân, nhiều địa phương triển khai các mô hình dân vận khéo, phát huy vai trò già làng, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động.

Tại thôn Tân Long 6, xã Long Hà, trước đây từng xảy ra tình trạng trẻ em DTTS bỏ học, kết hôn khi chưa đủ tuổi.

Bà Hoàng Thị Điều, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Tân Long 6 cho biết, địa phương triển khai mô hình dân vận khéo theo phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, giúp người dân hiểu rõ hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Nhờ kiên trì tuyên truyền, vận động, tình trạng này đến nay đã giảm rõ rệt.

Cùng với chính quyền địa phương, các trường học tích cực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.

Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường THCS Long Tân chia sẻ, ngoài hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập, giáo viên còn trực tiếp đến nhà vận động những học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại lớp. Nhờ đó, nhiều năm qua, trường không còn tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.

Tại xã biên giới Bù Gia Mập, nơi gần 75% dân số là người DTTS, chủ yếu là đồng bào Xtiêng, M’nông, công tác vận động xóa bỏ hủ tục cũng được chú trọng.

Bà Điểu Thị Chôm, Bí thư Chi bộ thôn Đăk Mai cho biết, thôn có 895 hộ dân, trong đó gần 80% là đồng bào DTTS. Các hội, đoàn thể thường xuyên đến từng gia đình, tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, vận động người dân tổ chức cưới hỏi, tang lễ tiết kiệm, phù hợp điều kiện kinh tế.

Theo ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, địa phương còn rà soát, sửa đổi hương ước, quy ước của các thôn theo hướng loại bỏ tập tục lạc hậu, đồng thời gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.

Nhờ sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và người có uy tín, nhận thức của người dân từng bước thay đổi. Nhiều hộ gia đình đã tự giác từ bỏ những tập tục không còn phù hợp, lựa chọn cách tổ chức cưới hỏi, tang lễ tiết kiệm hơn.

Những chuyển biến tại Long Hà và Bù Gia Mập cho thấy, việc xóa bỏ hủ tục cần được thực hiện bằng sự kiên trì, với cách tuyên truyền phù hợp từng cộng đồng, đồng thời tôn trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào.