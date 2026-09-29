Khẩn trương hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất

Ông Nguyễn Trần Thức, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau, cho biết, tính đến 11 giờ ngày 28/9, toàn tỉnh còn hơn 4.800 ha lúa hè thu bị ngập.

Ngành nông nghiệp đang phối hợp với các địa phương phân loại cụ thể mức độ thiệt hại dưới 30%, từ 30-70% và trên 70%; đồng thời xác định tình trạng đổ ngã, giảm chất lượng của lúa để làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ khi đủ điều kiện.

Cùng với đó, 38 trạm bơm cùng hệ thống cống ngăn triều cường được vận hành linh hoạt, tiêu thoát nước nhanh để hạ mực nước trong đồng ruộng.

Hệ thống 38 trạm bơm trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang được vận hành liên tục ngày đêm để tiêu thoát nước, cứu lúa.

Trong trường hợp mưa tiếp tục kéo dài và gây thiệt hại, ngành nông nghiệp cũng sẵn sàng phương án thống kê, hỗ trợ thiệt hại theo phương châm “nhanh nhất, chính xác nhất, đơn giản nhất và công bằng nhất”, bảo đảm tính kịp thời, khách quan, giúp bà con khôi phục sản xuất.

Đối với diễn biến giá lúa sụt giảm, ông Nguyễn Trần Thức cho biết, ngành nông nghiệp đang khẩn trương kết nối, chủ động liên kết với các doanh nghiệp và thương lái lớn để tìm đầu ra tiêu thụ ổn định. Kiên quyết giám sát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng thiên tai để ép giá bà con. Mục tiêu là tìm kiếm mức giá thu mua hợp lý nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp và công sức của người nông dân.

Dân quân tự vệ xã Khánh Hưng hỗ trợ người dân gặt lúa, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt từ cấp tỉnh, tại xã Khánh Hưng, chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân.

Ông Đỗ Thành Nhân, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Khánh Hưng, cho biết, xã huy động lực lượng dân quân tự vệ xuống đồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa. Đến thời điểm này còn khoảng 1.000 ha bị ngập, địa phương đang vận hành liên tục các trạm bơm để tiêu thoát nước, cứu lúa.

"Xã cũng tổ chức tập huấn công tác rà soát, thống kê thiệt hại cho cán bộ cơ sở, nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ đối với những trường hợp đủ điều kiện", ông Nhân cho biết thêm.

Bà con nông dân khẩn trương thu hoạch đối với diện tích lúa đủ điều kiện, để giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.

Tại xã Khánh Bình, công tác thu hoạch đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Đặng Chí Nguyễn, Chủ tịch UBND xã, cho biết, tính đến chiều 28/9, địa phương đã tích cực hỗ trợ người dân gặt hơn 220 ha lúa; đồng thời hoàn thành rà soát, thống kê nhu cầu máy gặt đập liên hợp, nhằm chủ động điều tiết phương tiện, sẵn sàng tăng tốc thu hoạch hơn 800 ha còn lại ngay khi nước rút.

Cán bộ xã Tân Lộc xuống địa bàn khảo sát thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ người dân.

Toàn xã Tân Lộc còn 3,5 ha lúa hè thu chưa thể thu hoạch bằng cơ giới do nền đất yếu. Phó Chủ tịch UBND xã Trương Hoàng Nhã cho biết, do lực lượng địa phương không đủ, UBND xã đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân thu hoạch thủ công.

Bằng những hành động quyết liệt và giải pháp hạ tầng cấp bách, tỉnh Cà Mau đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống./.