Bồi dưỡng kiến thức về biên giới lãnh thổ qua thực tế tại Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày 25-27/9, đoàn học viên cán bộ cấp trung và trong diện quy hoạch lãnh đạo, quản lý thuộc các đơn vị của Bộ Ngoại giao đã tham gia chương trình đi thực tế “Bồi dưỡng kiến thức về biên giới lãnh thổ dành cho cán bộ cấp trung” tại thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Phạm Anh)

Chương trình góp phần trang bị kiến thức thực tiễn về công tác quản lý biên giới, cửa khẩu, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa Bộ Ngoại giao với các cơ quan, đơn vị và cán bộ trực tiếp làm công tác đối ngoại, biên giới tại địa phương.

Chương trình có sự tham gia của Đại sứ Hồ Xuân Sơn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS. Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, cùng đông đảo các học viên.

Quang ảnh buổi làm việc giữa đoàn với Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, đại diện Ban Quản lý cửa khẩu và lực lượng Bộ đội Biên phòng tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Phạm Anh)

Tại địa phương, đoàn đã gặp và làm việc với đồng chí Hồ Văn Vịnh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Quảng Ninh, đại diện Ban Quản lý cửa khẩu và lực lượng Bộ đội Biên phòng tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, trao đổi chủ đề “Bảo vệ chủ quyền, quản lý biên giới, duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội”.

Các đại biểu địa phương đã chia sẻ với đoàn về tình hình công tác quản lý cửa khẩu trên địa bàn, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất đối với Bộ Ngoại giao; tình hình và công tác quản lý biên giới, lãnh thổ, trong đó có những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và những vấn đề cần sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan Trung ương, trong đó có Bộ Ngoại giao.

Đoàn chụp ảnh tại cửa khẩu Móng Cái, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: Phạm Anh)

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn cũng đi khảo sát thực địa tại khu vực cửa khẩu, các cột mốc biên giới Việt Nam - Trung Quốc, khu vực Bãi Tục Lãm, Mũi Sa Vĩ - địa điểm biểu tượng ở cực Đông Bắc Việt Nam và cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ.

Chương trình tạo cơ hội để các học viên giao lưu, trao đổi trực tiếp, nắm thực tiễn và nhu cầu địa phương, góp phần tăng cường sự gắn kết, phối hợp triển khai công tác ngoại vụ địa phương của Bộ.

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