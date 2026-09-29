Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch số 372/KH-UBND về triển khai khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở và UBND xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội phát gần 10.000 phiếu đo lường sự hài lòng tại các sở, xã, phường. Ảnh: H. Đương

Việc đo lường nhằm đánh giá định lượng và định tính hiệu quả cung cấp dịch vụ công, giúp cơ quan nhà nước xác định điểm mạnh, tồn tại để hoàn thiện quy trình thủ tục hành chính, giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, kết quả khảo sát là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ và gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức với mức độ hài lòng của người dân.

Phạm vi khảo sát được thực hiện trên toàn địa bàn thành phố, tập trung vào 12 sở, cơ quan tương đương sở và 126 UBND xã, phường. Thời gian thu thập thông tin đánh giá kéo dài từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Đối tượng khảo sát gồm người dân đại diện hộ gia đình từ đủ 18 tuổi trở lên (có đủ năng lực hành vi, biết đọc, biết viết) và các cá nhân, đại diện tổ chức từng giao dịch thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố.

Trong tổng số 9.960 phiếu khảo sát, 960 phiếu được phân bổ cho 12 sở, cơ quan tương đương sở căn cứ vào tổ chức bộ máy, chức năng và số lượng giao dịch đã thực hiện. Cụ thể: Sở Xây dựng: 160 phiếu; Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường: mỗi đơn vị 120 phiếu; Sở Công Thương và Sở Y tế: mỗi đơn vị 100 phiếu.

Đối với cấp xã, phường, thành phố phân bổ 9.000 phiếu, gồm 3.940 phiếu cho 51 phường và 5.060 phiếu cho 75 xã. Số lượng phiếu tại từng đơn vị dao động từ 20 đến 100 phiếu tùy theo quy mô dân số.

Khảo sát được thực hiện kết hợp giữa hình thức phát phiếu trực tiếp và khảo sát trực tuyến. Điều tra viên sẽ phát phiếu hỏi trực tiếp tại địa bàn dân cư, Trung tâm Phục vụ hành chính công của thành phố hoặc các điểm phục vụ hành chính công thuộc các sở và 126 xã, phường.

Đối với hình thức trực tuyến, điều tra viên hướng dẫn người dân truy cập đường link hoặc quét mã QR để tự trả lời trên nền tảng phần mềm khảo sát cải cách hành chính của thành phố.

Theo phân bổ: 6.972 phiếu (chiếm 70%) thực hiện bằng phiếu giấy; 2.988 phiếu (chiếm 30%) thực hiện trên nền tảng trực tuyến.

Nội dung khảo sát tập trung vào các nhóm chỉ số về mức độ hài lòng theo tiêu chí, yếu tố, nội dung; chỉ số hài lòng chung về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và nhóm chỉ số về nhu cầu, mong đợi của người dân, tổ chức.

Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính (SIPAS) của các sở, cơ quan tương đương sở được xếp theo 3 mức: Mức A: Tỷ lệ hài lòng từ 90% trở lên; Mức B: Tỷ lệ hài lòng từ 80% đến dưới 90%; Mức C: Tỷ lệ hài lòng dưới 80%.

Đối với UBND xã, phường, kết quả đánh giá cũng được chia theo 3 mức A, B, C tương tự, đồng thời được phân thành hai nhóm riêng biệt (UBND xã và UBND phường) để thực hiện đánh giá.