Quảng Ngãi: Khẩn cấp xây kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé

Công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé được xây dựng theo lệnh khẩn cấp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, tổng chiều dài xây dựng tuyến kè khoảng 600m, gồm các hạng mục: chân kè, thân kè, đỉnh kè, công trình trên kè và các hạng mục phụ trợ khác có liên quan, với tổng kinh phí thực hiện 59 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai.

Tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư tây Quảng Ngãi quản lý, thực hiện xây dựng công trình hoàn thành trong năm 2026.

Sau khi hoàn thành, công trình kè chống sạt lở bờ sông Đăk Snghé góp phần bảo đảm an toàn tài sản, đất sản xuất của người dân xã Kon Braih.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, công trình được đầu tư nhằm mục tiêu khắc phục sạt lở bờ sông Đăk Snghé, bảo đảm an toàn tài sản, đất sản xuất của người dân xã Kon Braih, bảo vệ các công trình hạ tầng hiện hữu chung quanh.

Đồng thời, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năm 2026, góp phần giảm tối đa thiệt hại của cải vật chất, ổn định đời sống, sản xuất của người dân trong khu vực và tài sản Nhà nước, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư Tây Quảng Ngãi Võ Đại Tân cho biết, đơn vị đang đốc thúc nhà thầu tập trung triển khai các hạng mục bảo đảm chất lượng và tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.